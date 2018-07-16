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Глава Хорватии выступила против изоляции России

07:45 16.07.2018
Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила за необходимость диалога с Россией вместо ее изоляции, пишет РИА Новости.

Она выразила обеспокоенность действиями России в юго-восточной Европе, но при этом заявила о важности диалога с Москвой по вопросам безопасности. "Мы должны работать вместе", — отметила глава государства.

Президент Хорватии выразила надежду на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки будут помнить, что они гаранты международной стабильности.

Накануне Колинда Грабар-Китарович перед финалом чемпионата мира по футболу в Москве встретилась в Кремле с Путиным. Президент России подарил ей букет цветов, а она ему — футболку хорватской сборной с надписью Putin.

Сегодня, 16 июля, в Хельсинки пройдет саммит президентов России и США. Центральной темой встречи станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений. Этот саммит станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Ранее лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону

Темы: Россия, Хорватия, Международные отношения, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.07.2018, 16:59
Гость: Хотя

слово "Измокнуть" в словаре есть, но стилистически более правильно будет "Вымокнуть".
16.07.2018, 16:56
Гость: ыа

наследница фашиста Франьо Туджмана опасается России а кого еще боятся фашистам как не русских и сербов - только они всерьез воевали против фашизма.
16.07.2018, 15:37
Гость: Кто надо.

А для какой цели интересуетесь?
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