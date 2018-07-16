Путин назвал переговоры с Трампом «весьма успешными»

18:46

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путинп по итогам переговоров журналистам.

Фото с сайта kremlin.ru

"Считаю их весьма успешными и полезными", - заявил он.

По словам российского президента, переговоры с Трампом показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях России и США.

"Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня", - цитирует Путина "Интерфакс".

Он подчеркнул, что сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными угрозами и вызовами, и справиться со всеми этими угрозами можно, только объединяя усилия.

Трудности и сложная атмосфера в отношениях между Россией и США не имеют объективных причин, считает российский президент.

"Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", - сказал Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами".

"Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма, трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски", - заявил Путин.

По словам российского президента, "справиться с этим можно, только объединяя усилия".

"Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами", - сказал Путин.