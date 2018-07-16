Путин назвал переговоры с Трампом «весьма успешными»
Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путинп по итогам переговоров журналистам.
Фото с сайта kremlin.ru
"Считаю их весьма успешными и полезными", - заявил он.
По словам российского президента, переговоры с Трампом показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях России и США.
"Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня", - цитирует Путина "Интерфакс".
Он подчеркнул, что сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными угрозами и вызовами, и справиться со всеми этими угрозами можно, только объединяя усилия.
Трудности и сложная атмосфера в отношениях между Россией и США не имеют объективных причин, считает российский президент.
"Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", - сказал Путин на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что "сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами".
"Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма, трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски", - заявил Путин.
По словам российского президента, "справиться с этим можно, только объединяя усилия".
"Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами", - сказал Путин.