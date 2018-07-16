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Дональд Трамп придумал характеристику Владимиру Путину

18:53 16.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча в российским лидером Владимиром Путиным была открытой и очень продуктивной. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, проведенные вместе с российским президентом часы были очень конструктивными. Он также сообщил, что Пктин — «славный соперник», и это комплимент.

Трамп указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться. По его словам, конструктивный диалог с Москвой открывает новые возможности для мира, а прошедшая встреча — начало длительного процесса.

Путин обратил внимание на то, что американская сторона могла бы активнее настаивать на выполнении украинскими властями минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Трамп указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться. По его словам, конструктивный диалог с Москвой открывает новые возможности для мира, а прошедшая встреча — начало длительного процесса.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 19:58
Гость: Время Ч.

Бла-бла-бла.
16.07.2018, 19:54
Гость: Chateauneuf du Pap

Бла, бла, как и ожидалось.
16.07.2018, 19:36
Гость: «славный соперник», и это комплимент.

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