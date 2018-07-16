Дональд Трамп придумал характеристику Владимиру Путину

18:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча в российским лидером Владимиром Путиным была открытой и очень продуктивной. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, проведенные вместе с российским президентом часы были очень конструктивными. Он также сообщил, что Пктин — «славный соперник», и это комплимент.

Трамп указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться. По его словам, конструктивный диалог с Москвой открывает новые возможности для мира, а прошедшая встреча — начало длительного процесса.

Путин обратил внимание на то, что американская сторона могла бы активнее настаивать на выполнении украинскими властями минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Трамп указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться. По его словам, конструктивный диалог с Москвой открывает новые возможности для мира, а прошедшая встреча — начало длительного процесса.