Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России

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Минюст США в минувший понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение суда округа Колумбия.

Обвиняемая помещена под стражу.

По версии следствия, Бутина с 2015 года и, возможно, ранее занималась конспиративной деятельностью в округе Колумбия и в других местах в пользу правительств других государств, в первую очередь Российской Федерации.

По версии суда, Бутина использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику.

В документе отмечается, что она "работала в США в качестве агента на другое государство, в частности на Российскую Федерацию, без уведомления генпрокурора; работала в США в качестве агента чиновника иностранного государства, в частности Российской Федерации... использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, и пыталась действовать в интересах Российской Федерации".

Мария Бутина родилась в 1988 году в Алтайском крае, она предприниматель, публицист, занимает пост председателя правления общественной организации "Право на оружие". На данный момент российское посольство в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания и место нахождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже, и добивается от американских властей доступа к ней.

В свою очередь, адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты и она не пыталась повлиять на политику Соединенных Штатов, пишет РИА Новости. "Обвинения представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан "сговор" с целью устроить дружеский ужин в ресторане "Бистро Бис" с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран — это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне", — говорится в заявлении адвоката Роберта Дрисколла.