Прощай, оружие: в чем США обвиняют Марию Бутину

19:08

Россиянка, задержанная в Вашингтоне по подозрению в шпионаже, не пыталась повлиять на политику США

С таким заявлением выступил адвокат задежанной Роберт Нил Дрискол. Лидер движения «Право на оружие» Бутина ранее пыталась установить связи с американской Национальной стрелковой ассоциацией, членом которой является и президент США Дональд Трамп.



Фото: Мария Бутина/Facebook.com

Адвокат задержанной американскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась каким-либо образом оказать влияние на политику США. Выдвинутые против 29-летней Бутиной обвинения «попросту раздуты», а сама она не является агентом российской разведки, подчеркнул адвокат.

Бутину обвиняют в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Судебные слушания проходят в округе Колумбия.

Мария Бутина проживает в США с 2016 года по студенческой визе F-1. Недавно она получила магистерскую степень в области международных отношений в Американском университете в Вашингтоне. Кроме того, у Бутиной есть разрешение на работу в США, она занимается построением бизнес-карьеры, передает ФАН.

Дрискол подчеркнул, что нет никаких свидетельств того, что Бутина якобы пыталась подорвать американскую политику или законы — она только «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США».

Мария Бутина известна в России и Штатах как защитник права граждан на хранение и ношение гражданского оружия. По данным РИА «Новости», в США Бутина пыталась наладить связи с американской Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association, NRA — «Газета.Ru»).

Для этого она поддерживала контакт с заместителем председателя Центробанка РФ Александром Торшиным, экс-членом Совета Федерации от республики Марий Эл, помощником которого ранее работала Бутина.

Дело в том, что Торшин с 2011 года является пожизненным членом NRA, а с апреля 2018 года находится под американскими санкциями.

Связь Торшина с Бутиной и NRA используется американскими СМИ как доказательство заговора президента США Дональда Трампа — тоже члена ассоциации — с Кремлем. В Вашингтоне полагают, что ее задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, и продвижение в них российских интересов.

Один из эпизодов, фигурирующих в деле против Бутиной, — посещение ею Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне в конце зимы 2017 года. Она присутствовала там в составе российской делегации из 16 человек, представляя российское общественное движение «Право на оружие».

Эта организация насчитывает более 5 тыс. членов в России и выступает за право на хранение и использование огнестрельного оружия для гражданской самообороны. Сам формат мероприятия в Вашингтоне, по словам Бутиной, не предполагал общения с кем-либо из администрации президента США.

Несколько месяцев подряд Бутина взаимодействовала с властями США на фоне выдвинутых против нее обвинений из-за контактов с официальными лицами США и России. В течение восьми часов она давала показания в спецкомитете по разведке американского Сената, предоставив «тысячи документов».

Кроме того, она предлагала дать показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемую попытку российского вмешательства в американские выборы, — но команда Мюллера этим предложением не заинтересовалась.

Мария Бутина родилась в Барнауле, окончила Алтайский государственный университет по специальности «политология». С 2005 по 2008 годы Бутина участвовала в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую Думу и Алтайский краевой Совет Депутатов как руководитель полевой службы.

В 2011 году Бутина вышла на общенародные праймериз, выиграв в «Молодежных праймериз Молодой Гвардии Единой России».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать Марию Бутину, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже.

По его словам, США должны уведомить Москву о задержании гражданки России. «Если подтвердится ее российское гражданство, Россия будет Бутину защищать», — заявил сенатор.

Косачев отметил, что задержание могло быть реакцией на саммит в Хельсинки.

«Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита», — подытожил законодатель.

Как сообщает НСН, российское посольство в Вашингтоне добивается консульского доступа к российской гражданке. Суд по делу Марии Бутиной должен состояться в округе Колумбия 18 июля.

Автор: Иван Жуковский