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Источником отравления пары из Эймсбери мог стать флакон из-под духов

09:31 17.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Источником отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" пары в Эймсбери, по всей видимости стал флакон из-под духов, пишет Sky News со ссылкой на брата пострадавшего.

По словам родственника, пострадавший мужчина ранее рассказал, что подобрал на улице некую емкость, похожую на флакон с духами. Косвенно эту теорию подтвердил член британского парламента от Солсбери Джон Глен, заявивший, что оравившаяся пара могла стать жертвой своей привычки рыться в мусорных контейнерах.

Полиция никак не комментирует данную информацию.

Пострадавший Чарльз Роули остается в больнице в тяжелом состоянии. По информации на 10 июля он пришел в сознание. Пострадавшая женщина по имени Дон Стерджес скончалась 8 июля.

Во время обыска в доме пострадавших полиция обнаружила небольшой флакон, в котором, предположительно, находилось ядовитое вещество. Предположительно пара могла подобрать его на помойке в Солсбери, где в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. "Есть вероятность, что они нашли его 5 марта, а открыли только в июле", - заявили ранее в Скотланд-Ярде.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания, Утечки радиоактивных и отравляющих веществ
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Комментарии читателей
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17.07.2018, 14:43
Гость: феерично

а если онини подобрали флакон сейчас, то..... получается (применяя их логику ) помойки у них не чистили с марта!!!!!
17.07.2018, 14:04
Гость: +++

Предлагаю подарить духи "Новичок" британской королеве. Уверен, отравления Новичком среди граждан Англии сразу же закончатся.
17.07.2018, 13:16
Гость: Бтр

Теперь можно и пенальти за "руки"::))
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