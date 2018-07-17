Путин и Трамп: то, до чего они договорились, мы узнаем нескоро

Долгожданная встреча двух президентов не принесла публичных сенсаций, но кто знает, о чем они говорили с глазу на глаз

В Хельсинки не случилось ничего неожиданного, но умеренные поводы для оптимизма все-таки есть.

Беседа тет-а-тет президентов России и США в ходе встречи в Финляндии вместо полутора запланированных продолжалась свыше двух часов. Еще почти столько же лидеры государств проговорили в присутствии членов национальных делегаций.

Стоп-кадр из видео

Когда президенты вышли на итоговую пресс-конференцию, даже невооруженным взглядом было заметно, что особой радости на лицах у обоих нет. Что именно это было – усталость от напряженных и непростых переговоров или некоторое разочарование от нереализовавшихся планов – сказать однозначно было нельзя.

При этом следует отметить, что в голосе и поведении Владимира Путина читалась уверенность в себе и решимость.

Открывая пресс-конференцию, президент РФ подчеркнул, что переговоры прошли «в откровенной и деловой атмосфере». Трамп с грустью заметил, что отношения между Россией и США никогда не были хуже, чем сейчас, но подчеркнул, что за последние четыре часа все изменилось. Разговор тет-а-тет с Владимиром Путиным он называл «хорошим началом».

Судя по всему, конкретные результаты переговоры принесли по сирийскому вопросу. Владимир Путин дипломатично подчеркнул, что Россия и США могли бы взять на себя лидерство в деле установления мира на Ближнем Востоке. Трамп указал на сложность сирийского кризиса и заявил, что солдаты обеих стран ладят хорошо.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы безопасности в районе границы с Израилем – и тут, похоже, также удалось достичь определенного консенсуса.

Переговорили президенты о вопросах ограничения распространения оружия массового поражения. Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил роль Дональда Трампа в урегулировании кризиса на Корейском полуострове.

Стоп-кадр из видео

Также, по словам лидеров России и США, они провели переговоры относительно сотрудничества в сфере бизнеса и борьбы с терроризмом.

О самых острых вопросах на публике говорили немного. Трамп сказал, что США готовы конкурировать с «Северным потоком - 2», но его риторика относительно проекта газопровода по дну Балтийского моря утратила свою былую жесткость.

Практически не упоминали президенты Украину. Владимир Путин лишь напомнил о необходимости строго придерживаться Минских соглашений и дал понять, что Вашингтону стоило бы поактивнее воздействовать на Киев, чтобы этого добиться.

Трамп украинский вопрос вообще комментировать не стал никоим образом. И это в любом случае не сулит Киеву ничего хорошего.

По вопросу Крыма Владимир Путин ответил и за себя, и за Трампа. Он отметил, что позиция американского президента осталась неизменна и что он не признает присоединения полуострова к России. При этом президент России подчеркнул, что Крым присоединился к РФ согласно всем требованиям международного права. Поэтому Крым – это часть России, и данный вопрос закрыт навсегда. Весьма примечателен тот факт, что по вопросу Тавриды Трамп также не стал ничего комментировать.

В категоричной форме Путин отверг любые обвинения в попытках повлиять на избирательный процесс в США и в сборе компромата на американского президента.

Красной нитью через всю пресс-конференцию прошло то, что, хотя проблемы остаются, диалог все же начался.

Фото с сайта kremlin.ru

Правда, контекст, в котором проходила встреча, оказался достаточно пессимистичным. В Штатах разразился очередной «шпионский» скандал – за два дня до начала переговоров министерство юстиции США выдвинуло обвинение 12 россиянам в связи с мифическим «вмешательством» в выборы.

А уже прямо на фоне встречи гражданку России, находящуюся в Америке по студенческой визе, задержали за якобы незаконную деятельность в качестве «агента» высокопоставленного официального лица РФ.

Судя по донецким сводкам, сразу после завершения чемпионата мира по футболу вооруженные силы Украины возобновили обстрел Донбасса. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал очередное провокационное заявления в социальных сетях, в категоричной форме отказавшись от обязательств, взятых на себя Украиной, согласно Минским соглашениям.

Глава МВД объявил о недопустимости федеративного устройства Украины (что прямо противоречит особому статусу Донбасса, прописанному в документах), неприемлемости полной амнистии для жителей региона и невозможности потенциального блокирования членства в НАТО и ЕС. Также он в очередной раз потребовал передать под украинский контроль границы Донбасса с Россией.

Что это все такое – команда из Белого дома или «самодеятельность» отдельных «центров силы» в Соединенных Штатах - не совсем ясно. Ясно лишь то, что друзьями Россия и США не будут никогда.

Но любые шаги, направленные хотя бы на выравнивание отношений между двумя державами однозначно следует приветствовать. Гипотетически эти шаги могли быть уже проговорены в ходе встречи президентов с глазу на глаз.

Однако в контексте того, в каком непростом положении находится сейчас Дональд Трамп, мы, скорее всего, узнаем о них только постфактум, когда они будут сделаны...