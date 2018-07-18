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Немецкий журналист написал, что ЧМ «превратил русских в людей»

15:52 18.07.2018
Фото с сайта fifa.com
Фото с сайта fifa.com
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Журналист немецкой газеты Die Tageszeitung Андреас Руттенауэр написал, что чемпионат мира «превратил русских в людей».

Материал Руттенауэра носит название «Как русские становятся людьми». В нем журналист говорит об изменениях, которые произошли в России из-за международного первенства.

Руттенауэр отметил, что благодаря Fan ID болельщиков встречали улыбки полицейских, а самим фанатам прощали мелкие нарушения. Однако, по мнению журналиста, «русские превратились в людей» лишь на четыре недели, пока длился турнир.

По его словам, изменения можно было наблюдать уже в последние дни чемпионата. Полиция стала вести себя куда менее обходительно и смогла «делать снова то, к чему привыкла».

Колумнист подчеркнул, что многие иностранные туристы полагали, будто общество в России более советское, и были удивлены царящей в стране позитивной атмосфере.

В РФ, уверяет Руттенауэр, он встретил многих россиян, которые мечтают об эмиграции. Скорее всего, предположил журналист, они устали мириться с коррупцией и растратой бюджета на сомнительные нужды. При этом корреспондент отмечает практически повсеместное «стремление» к свободе у россиян.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 23:28
Гость: Патриот Золотой Орды

Дураки они. На самом деле людей из русских сделали братские народы РФ. Сила РФ в Многонационалии!
18.07.2018, 23:18
Гость: просто бандеровец

Раз они такие-откажитесь от Северного потока 2_ От ,,персов'' и ,,БМВ'' не требуется отрекаться-это нереально...На чем тогда,,на Берлин'' двинете
18.07.2018, 23:07
Гость: для Любитель вина

Да ты посмотри буров -потомков НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ , французских и голландских ты любишь,а немцев нет. Режим апартеида ты что-то не сильно критикуешь.
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