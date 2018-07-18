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Власти США расширили обвинения против Марии Бутиной

06:52 18.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство юстиции США расширило обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже, пишет РИА Новости.

К статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась собственно "работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента, а затем стало высокопоставленным представителем в центральном банке России" и находится под санкциями. По данным минюста, Бутина хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы России, говорится в документе суда.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла отверг все обвинения в ее адрес. По словам защитника, Бутина добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената США и предоставила комитету "тысячи" документов.

Посольство России в США потребовало консульского доступа к Бутиной, однако до сих пор его не предоставили.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был членом Совета Федерации. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.

Темы: США, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 12:05
Гость: stalker

Начнем с того кто такая Мария Бутина. По имеющейся в СМИ информации она жила и училась в Барнауле. Имеет высшее образование. Является активистом организации "Право на оружие", которая продвигает идею свободного обращения гражданского оружия самообороны в нашей стране. Эта идея никоим образом не находит поддержки в правительственных кругах РФ, поэтому считать данную гражданку агентом российского влияния просто глупо. То обстоятельство, что она могла быть знакома с кем либо из чиновников высшего ранга ничего не меняет. Их может объединять вышеупомянутая идея. Ведь даже у чиновника могут быть свои убеждения и взгляды на жизнь. В США она поехала получать высшее образование по программе обмена и там, в силу своих взглядов, стала изучать опыт использования гражданского оружия в американском обществе. Отсюда ее интерес к Национальной стрелковой организации в США. В принципе, американцы сами могли бы использовать ее как своего агента влияния в нашей стране для продвижения своих идей. Но, вместо этого они возбудили против нее уголовное дело. До них так и не дошло, что своими русофобскими высказываниями и действиями они окончательно портят авторитет своей страны в РФ. Это способствует росту антиамериканских и антизападных настроений в российском обществе. Даже среди нашей оппозиции. А это как раз на руку действующей власти в России, которая на волне таких настроений укрепляет свой авторитет. И если американцы этого не понимают, значит они просто идиоты.
18.07.2018, 11:19
Гость: Влад 33

«Охота на ведьм»? Или ( извините меня дорогие женщины!) просто - бабье ?
Газеты, радиостанции ( на русском языке) - все подходит в США сейчас под надуманный предлог :- Вмешательство!(((. Так как рьяно в Русскоязычных СМИ америки обсуждают все вопросы.., а частенько и всех!.. Теперь вопрос:- А разве имеющий отличное мнение от большинства, и, высказавший открыто об этом - не является «пособником» людей нагло вмешивающихся в .. Пусть это будет - турист, работник хорошей фирмы или.. Но не в том ли секрет, что этот человек «нужен» сейчас ( как никогда!?) в америке... потому что этот человек Русский..(((???(((
Прескорбно.. , если я окажусь прав(((...
Виноватые должны быть найдены! Если же нет виноватых - значит плохо работают те, от кого «ждут» все ещё - враги Трампа , имеющие вес и «ниточки», за которые подергивают, направляя свои усилия в нужном и понятным только им - направлении..
Если эта женщина ни при чем, то мне искренне жаль ее , так как доказывать что ты не «верблюд» - всегда очень неблагодарное занятие.. , а сейчас , в 2018 году, после полутора лет прошедших после выборов в США , и 1,5 года «в пустую»(!), на деньги налогоплательщиков созданы всевозможные комиссии, подключив разведку, агентов и.. Не дающих работать нормально Трампу! Трамп начал оправдываться, нервничать.., а «охота под шумок» уже началась..((.
Откуда ты.? - Из России ! Ах, ты из России ..(( А у вас вопрос ? - Нет. Уже нет! Извините..
И только уверенность в том, что ты Выше их , даёт силы!.
18.07.2018, 10:52
Гость: ива

они сами то в свой бред верят???!! И теперь я верю в невиновность Бута.
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