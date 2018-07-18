Черноморская Цусима: «Гюрза» даст бой русским, как «Варяг» японцам

Петр Порошенко приказал адмиралам готовиться к морскому сражению за Бердянск и Мариуполь



Фото с сайта president.gov.ua

В эфире киевского телеканала ICTV президент страны Петр Порошенко заявил, что отдал приказ министру обороны, командующему Военно-Морскими силами и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины «остановить российские провокации при прохождении (судами, следующими в Бердянск и Мариуполь — „СП“) украинского Керченского пролива».

Все необходимые полномочия, по словам Петра Алексеевича, его военным предоставлены.

Если это обычный для Порошенко предвыборный околополитический треп — тогда ладно, пусть себе говорит что вздумает. Однако коли на самом деле в Киеве решили использовать вооруженную силу для установления собственного порядка прохождения судов под различными флагами при следовании из Черного в Азовское море и обратно, тогда мы в шаге от крайнего обострения и без того весьма непростой военно-политической обстановки в этом регионе. Вокруг Крыма и Крымского моста — в том числе.

Вероятно, решительное заявление президента Украины стало его запоздалой реакций на многочисленные обвинения собственной оппозиции, журналистов и экспертов в опасном бездействии Киева перед лицом «новой российской агрессии» в Азовском море.

Суть этой «агрессии» в том, что с 30 апреля, по данным украинских властей, российские морские пограничники принялись регулярно задерживать и тщательно проверять любые суда, следующие в Мариуполь и Бердянск через Керченский пролив.

Хотя, что тут удивительного? Разве не в Киеве уже который месяц увлеченно обсуждают, как вернее уничтожить Крымский мост? Или хотя бы сильно повредить его?

Понятно, что один из теоретически возможных способов — подорвать под аркой или у одной из опор моста груженное взрывчаткой судно. Или в момент прохода под этой аркой скрытно сбросить за борт что угодно: от подводных пловцов до морских мин.

Вот чтобы исключить такие попытки, сторожевые катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с некоторых пор действительно осуществляют почти тотальный досмотр любых плавсредств, намеренных пройти под мостом в любом направлении.

А то, что начало этого процесса почти в точности совпало с пиратским задержанием украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море российского рыболовного сейнера «Норд», — это, конечно, можно рассматривать как взаимосвязанные вещи. И даже, мне кажется, что так оно и есть.

Но прелесть ситуации в том, что все, что с конца апреля в тех широтах делает Москва, ни в малейшей степени международное морское право не нарушает. Керченский пролив с 2014 года целиком и полностью — территориальные воды РФ.

А уж какими мерами обеспечивать безопасность мореплавания в своих терводах от диверсантов — каждая страна вправе и даже обязана решать сама. Вот мы и решаем.

Хотя, если бы Киев вдруг да вернул в российскую Керчь четвертый месяц стоящий у бердянского причала под арестом «Норд» и его крымский экипаж — не исключено, проходить под Крымским мостом многим сразу стало бы намного проще.

На сегодняшний день ситуация с судоходством в Керченском проливе выглядит так.

По данным заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, с конца апреля по 16 июля российскими пограничными катерами оставлено и досмотрено 148 судов. Всех, пунктами назначения которых значились Бердянск и Мариуполь.

Лавренюк продолжил горевать: «Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов.

Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России».

Ну, относительно «незаконности действий» России, как уже сказано, вопрос дискуссионный. Но, скажем, из Бердянского порта, на самом деле оказавшегося в сложном положении, ситуация выглядит так. Его прибыль при отгрузке на экспорт зерна и металла, за последние месяцы, по сведениям украинской стороны, уже упала вдвое.

«Да, блокада в море есть. Грузы уходят в другие порты», — рассказал журналистам руководитель порта Александр Барчан. По словам Барчана, каждое судно, следующее из Черного моря к его причалам, российскими пограничниками для проверки задерживается обычно до четырех раз: на входе в Керченский пролив и уже в Азовском море. И в обратном порядке — на обратном пути.

Каждые сутки простоя обходятся судовладельцу, по сведениям начальника порта, приблизительно в 10 тысяч долларов. Поэтому Бердянск уже потерял до 50 процентов грузооборота.

Внезапно постигшее Киев бедствие красочно описывает и украинский портал «Майдан иностранных дел»: «Все суда, которые идут из Черного в Азовское море предварительно попадают на якорную стоянку в Керченском проливе.

Судам всегда там приходилось ждать: пока через Керченский пролив пройдет встречный караван. Иногда — обходилось совсем без этого, а обычно ожидать приходилось от одного до двух часов. Сейчас этот период может составлять и 70, и 62, и 48 часов.

То есть, процесс умышленно затягивается: суда, идущие в Мариуполь и Бердянск, просто не включают в состав караванов, проходящих через Керченский пролив».

Что со всем этим делать Киеву, если не возвращать восвояси наш «Норд» и его экипаж, — совершенно непонятно. Международное сообщество молчит и с новыми санкциями не торопится: нет ровным счетом никаких юридических оснований.

Вот оказавшийся в глупейшем положении Порошенко, после многомесячного молчания, и выпалил: «Когда молчат дипломатические музы, должны говорить пушки!».

Интересно, как Петру Алексеевичу видится осуществление этой своей угрозы? И с чего это он внезапно так осмелел?

Полагаю, на украинского президента сильное впечатление произвело лично увиденное им на днях на продолжающихся в Одесской и Николаевкой областях, а также в северо-западной части Черного моря многонациональных учениях «Си Бриз-2018».

В этих маневрах, которые продолжатся до 21 июля, наряду с украинскими моряками принимают участие штабной корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney и американский ракетный эсминец USS Porter. А также — корабли ВМС Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские, молдавские подразделения морской пехоты и другие.

Вся эта армада выглядит действительно впечатляюще. Поэтому Порошенко просто не мог не побывать на палубах союзников.

16 июля он взобрался по трапу на Mount Whitney, где встретился с главнокомандующим вооруженными силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти. А затем прямо с Mount Whitney перешел на флагманский фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» и вышел на нем в море.

Тут-то главе Украины и был продемонстрирован тот единственный способ, которым украинские военные моряки в состоянии хоть как-то повлиять на «блокаду» украинских портов.

Вдохновивший президента эпизод учений выглядел так.

Одновременно с «Гетманом Сагайдачным» из Одессы вышли и все шесть имеющихся в распоряжении ВМСУ новых бронекатеров типа «Гюрза» («Аккерман», «Бердянск», «Никополь», «Кременчуг», «Лубны» и «Вышгород». Причем, четыре последних еще не завершили государственные испытания и в боевой состав не введены).

Выстроившись в кильватерную колонну в двух милях от своего флагмана, бронекатера долго шли параллельным курсом. А потом, прикрывшись дымовой завесой, ринулись на сближение.

Грозно поводя пушками, «змеи» подскочили к фрегату на дистанцию 600 метров. Что, очевидно, должно было символизировать, что артиллерийская атака на «Гетмана Сагайдачного» удалась.

Всю эту учебную баталию Порошенко увлеченно разглядывал сквозь стекла командирского мостика фрегата. И, видимо, мечтал, что вот ровно так же его бронекатера станут у Керченского пролива разгонять российских морских пограничников. Ну, или хотя бы трепать им нервы.

Не знаю, рассказали ли украинские адмиралы своему президенту, что предназначенные для борьбы с контрабандистами речные бронекатера проекта 58150 типа «Гюрза» — исключительно прибрежного плавания. И не в состоянии применять свое оружие при волнении моря, превышающем хотя бы 2 балла. То есть, для успешной морской атаки им требуется почти полный штиль. Который на стыке двух морей бывает не слишком часто.

Рассказали ли президенту, что установленный на этих бронекатерах боевой модуль «Катран-М», состоящий из одной слабенькой 30-мм автоматической пушки и двух противотанковых ракетных комплексов «Барьер», серьезно уступает вооружению практически всех российских пограничных сторожевых кораблей (сравнение «Гюрзы» с огневой мощью основных боевых кораблей Черноморского флота оставим за скобками ввиду полной абсурдности такого занятия)?

Если предположим, противником украинского бронекатера окажется едва ли не самый массовый российский сторожевой корабль проекта 10410 «Светлячок», то выходить в атаку «Гюрзе» придется под огнем его 76-мм артустановки АК-176 и шестиствольной 30-мм АК-630М со скорострельностью до 5000 выстрелов в минуту. Не нужно быть корабельным артиллеристом, чтобы спрогнозировать результаты такого боестолкновения.

А рассказали ли Порошенко его флотоводцы, почему четверка самых новых «бронезмей» до сих пор не включена в боевой состав ВМСУ, хотя их испытания в Одессе продолжаются с октября 2017 года?

Не потому ли, что, как выяснилось, их пушки даже при минимальном волнении в состоянии вести прицельный огонь только при наличии на каждой из них совершенно не предусмотренного конструкцией 100-килограммового стального противовеса? Без этого самодельного «довеска», как утверждают, снаряды «Гюрзы» в белый свет летят, как в копеечку. Каково с таким боевым модулем идти в бой?

Но допускаю, что президент Украины в преддверии выборов проявит последовательность и решимость. Все бронекатера или часть из них погрузят на железнодорожные платформы или в военно-транспортные самолеты «Руслан» и переправят в Бердянск. Потому что такую меру еще в прошлом году анонсировал командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

Преподнесут это как начало формирования Азовского морского района. А его основой обещано сделать один-два дивизиона бронекатеров.

Теперь это преподнесут общественности Украины, как готовность президента пойти на крайние меры, чтобы остановить российских пограничников и обеспечить прежнюю загрузку причалов Бердянска и Мариуполя.

Но пока привезут, пока выгрузят… Пока экипажи заново сдадут курсовые задачи… Тут как раз в марте следующего года украинские президентские выборы и случатся. И глядишь — демонстративная готовность Петра Алексеевича костьми лечь на пути России в Керченском проливе, добавит ему голосов «свидомых» избирателей.

А если так случится и Порошенко в кресле усидит, уж и заведомо проигрышная для Киева война за Азовское море ему станет совершенно ни к чему. И под грозные дипломатические демарши проблема будет тлеть, как пятый год тлеет многострадальный Донбасс.

А Бердянск и Мариуполем продолжат медленно загибаться. Или украинской власти придется найти способ и «Норд» вернуть в Керчь, и придумать, как при этом политическое лицо сохранить. Только осуществить и то, и другое, увы, практически невозможно.

— Украинская сторона кричит о том, что тщательный досмотр судов, следующих из украинских портов — это ответ за «Норд», — продолжает тему военный эксперт, политолог Алексей Широкорад. — Наши эксперты в основном так же подхватили эту версию. И, наверное, за ней есть свои основания.

Но я хочу обратить ваше внимание, что теперь для России один из приоритетов на Азовском море — безопасность Крымского моста. На сухогруз, действительно, можно погрузить и 100 и 300 тонн взрывчатки. И если всё это рванёт у опоры моста, то можно не только повредить опору, но и надолго вывести из эксплуатации весь мост.

— Порошенко утверждает, что Россия хочет подорвать металлургическую отрасль Украины таким образом…

— Да, порты на Азовском море для экономики «незалежной» очень важны. Ещё в мае 2014 года независимыми экспертами были сделаны подсчёты, что возить продукцию Мариупольского металлургического комбината и других предприятий поменьше в украинские порты на Чёрном море нет смысла. Себестоимость этой продукции будет такая, что о прибыли можно забыть.

Характерно, что заявление Порошенко прозвучало после того, как закончились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В Киеве выжидали, чем они закончатся. И теперь они решили немного погрозить пальчиком России. Никаких серьёзных эксцессов в Азовском море я не жду.

Россия обладает многократным превосходством в боевых катерах. Максимум на что рассчитывает Киев — вынудить российскую флотилию потопить один из шести украинских катеров, чтобы это стало очередным поводом для обвинений России в агрессии.

— А может ли Украина в одностороннем порядке выйти из договора о совместном использовании Азовского моря?

— Чисто формально Киев может разорвать этот договор за неделю, или даже за трое суток, если срочно. Но Украине совершенно невыгодна денонсация.

Если его отменить, то надо заключать договор о разделе моря. А это значит, что тут же встанет вопрос о принадлежности Крыма и крымского побережья Азовского моря. Ясно, что для России этот вопрос будет вне обсуждения. Правда, Россия, думаю, пойдёт на значительные уступки, если Киев признает Крым российским.

Кстати, не стоит забывать, что часть моря в районе Новоазовска (порядка 45 километров береговой линии) де-факто не контролируется киевскими пограничниками. Эта зона находится под контролем ДНР. И был в 2014 году случай, когда катера ДНР потопили украинский катер.

Если будет передел моря, Москва де-факто может признать территориальные воды Донецка. В общем, тут уже джин будет выпущен из бутылки.

Ясно, что без нового договора вести хозяйственную деятельность в море будет невозможно. Какое тут рыболовство? Мы можем поставить перед Украиной вопрос о плате за пользование Керченским проливом.

Кроме того, надо понимать, что в Азовском море обнаружены значительные запасы газа и даже нефти. И Россия уже начинает локальную добычу углеводородов в районе Темрюка.

— А военная поддержка НАТО Украины на Азовском море возможна?

— Никакие крупные корабли туда попросту не войдут. Судоходный канал в Керченском проливе шириной в среднем 70 метров. Две баржи там не могут разойтись. Так что любая попытка НАТО повлиять на ситуацию окончится ничем. Наш флот просто заблокирует проход в Азовское море.

— Вариант урегулирования ситуации без разрыва договора о совместном использовании моря возможен? Например, Россия, получив извинения за «Норд», прекращает усиленные досмотры судов, следующих из украинских портов?

— Это возможно. Только вместе с извинениями, Киев должен будет вернуть само судно «Норд», выплатить владельцам компенсацию за всё время вынужденного простоя. А до тех пор, пока Порошенко будет пытаться стучать кулаком по столу, ничего для Украины в лучшую сторону на Азове не изменится.

Автор: Алексей Полубота, Сергей Ищенко.