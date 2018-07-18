Трамп согласился с выводами спецслужб о вмешательстве России в выборы

11:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает NBC News.

При этом Трамп подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло.

«Я сказал слова «стала бы» вместо "не стала бы". Предложение должно было звучать так: "Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы [вмешиваться в ход выборов]"». Впрочем сразу же после этого Трамп добавил, что «это также мог быть и кто-то другой».

На пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп в ответ на вопрос, кому он верит больше по поводу возможного российского вмешательства РФ в выборы — Путину или американским спецслужбам, сказал, что доверяет обеим сторонам. Этот ответ подвергся жесткой критике со стороны прессы и политиков в США.