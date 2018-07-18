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Трамп согласился с выводами спецслужб о вмешательстве России в выборы

11:21 18.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает NBC News.

При этом Трамп подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло.

«Я сказал слова «стала бы» вместо "не стала бы". Предложение должно было звучать так: "Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы [вмешиваться в ход выборов]"». Впрочем сразу же после этого Трамп добавил, что «это также мог быть и кто-то другой».

На пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп в ответ на вопрос, кому он верит больше по поводу возможного российского вмешательства РФ в выборы — Путину или американским спецслужбам, сказал, что доверяет обеим сторонам. Этот ответ подвергся жесткой критике со стороны прессы и политиков в США.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 14:45
Гость: Бтр

Тереза мэй-это "хайли лайкли",
А трамп-это "мэй би, о нот ту би", короче запутался совсем....::))
18.07.2018, 14:36
Гость: Бтр

Осталось выяснить, насколько американский суд независимый от кремля::))
18.07.2018, 14:21
Гость: Громко зевая.

Нестойкий он какой-то. То не согласен. То допускает.
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