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От переводчика Трампа потребовали раскрыть детали встречи с Путиным

17:47 18.07.2018
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Члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, присутствовавший на переговорах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров.

"Я призываю провести слушания с участием американского переводчика, присутствовавшего на встрече президента Трампа с Путиным, чтобы раскрыть, о чем они беседовали в частном порядке. Этот переводчик поможет установить, чем поделился президент и что он пообещал Путину от нашего имени", - написала во вторник вечером в Twitter сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

По данным агентства Bloomberg, с соответствующим предложением также выступил член Палаты представителей США Билл Паскрелл, сообщает ТАСС.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер подверг критике Трампа за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении РФ в ходе саммита в Хельсинки. Он также заявил, что принимавшие участие в саммите сотрудники администрации Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, должны дать показания в Конгрессе.
 


 

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 22:53
Гость: Тут есть проблема:

Путин говорит по-английски, а Трамп по-русски -нет. Так что, дурить могли только Трампа.
18.07.2018, 21:54
Гость: mike

Переводчик спросит: "Вам нужно знать то что Трамп говорил, или то что я переводил?"
18.07.2018, 21:43
Гость: Гость

У нас есть одна передача "Следствие ведут экстрасенсы". Я иногда ее смотрю - для общего развития. Так вот, там маги я бы сказала ниже среднего уровня, поскольку те что повыше, в телевизор не полезут - это попросту не их уровень. Но даже эти могут почти дословно рассказать, кто там и что говорил, причем здесь не имеет значения не только расстояние, но даже время. В смысле, если даже обычные могут, то что уже говорить о тех, кто находиться на вершине их иерархии в этом мире. Мысли прочитать сложнее - согласна - их можно "закрыть" от посторонних, но разговор между двумя людьми. Они даже кота смогут "считать". если бы он присутствовал при этом разговоре, тем более переводчика. Я уже не говорю, что они способны напрямую "увидеть" весь этот разговор в виде картинки. Я не думаю, что эти два товарища позволили себе сказать что-то лишнее, тем более в присутствии переводчика. Поэтому, господа конгрессмены - даже не парьтесь по этому поводу...
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