От переводчика Трампа потребовали раскрыть детали встречи с Путиным

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Члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, присутствовавший на переговорах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров.

"Я призываю провести слушания с участием американского переводчика, присутствовавшего на встрече президента Трампа с Путиным, чтобы раскрыть, о чем они беседовали в частном порядке. Этот переводчик поможет установить, чем поделился президент и что он пообещал Путину от нашего имени", - написала во вторник вечером в Twitter сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

По данным агентства Bloomberg, с соответствующим предложением также выступил член Палаты представителей США Билл Паскрелл, сообщает ТАСС.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер подверг критике Трампа за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении РФ в ходе саммита в Хельсинки. Он также заявил, что принимавшие участие в саммите сотрудники администрации Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, должны дать показания в Конгрессе.





