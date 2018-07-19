В Facebook нашли доказательства вмешательства РФ в американские выборы

12:06

Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть абсолютно ясные свидетельства попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года, пишет "Интерфакс".

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы", - заявил он.

"Мы обнаружили это в середине 2015 г. и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 г., и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора (Роберта) Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - добавил Цукерберг.

На прошлой неделе замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым российским разведчикам. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете.

По словам Цукерберга, "было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации".

В марте 2018 года Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию. В частности, санкции были введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году, против ФСБ, ряда сотрудников ГРУ, а также Евгения Пригожина и принадлежащих ему компаний Concord Catering и Concord Management.

Facebook старается сотрудничать с властями по расследованию "Рашагейта". Еще до выборов специалисты Facebook заметили активность хакерской группы, которую американские власти именуют ATP28. Группа, также известная как Fancy Bear, пыталась взламывать аккаунты пользователей. Эти хакеры известны кибератаками на государственные и военные структуры некоторых стран. В США утверждают, что Fancy Bear связана с российскими спецслужбами.