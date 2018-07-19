В Израиле приняли закон о еврейском характере государства

06:53

Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства, пишет РИА Новости.

Документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".

"Это определяющий момент в истории сионизма и Государства Израиль… Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права", — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Закон получил поддержку 62 из 120 депутатов, против высказались 55, двое воздержались. Голосование шло бурно — под овации правящей коалиции и крики "апартеид" со скамеек парламентариев-арабов, демонстративно рвавших текст документа.

Закон вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации. Арабы составляют пятую часть 8-миллионного населения Израиля. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам также претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавшие с территории современного Израиля.

"Мы, арабские жители страны, продолжим бороться против расистских законов, которые штампуют Нетаньяху и его подельники. Мы будем жить и развиваться на нашей родине под носом у Нетаньяху, не страшась его гнева", — сказал депутат от Объединенного арабского списка Саид аль-Харуми.

Вместе с арабами против законодательной инициативы правого лагеря проголосовали сионистские партии левого и центристского толка.

В законе, помимо прочего, описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, перечислены его праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой.

В процессе работы над документом из него были исключены несколько наиболее спорных моментов, в том числе возможность создания чисто еврейских населенных пунктов и идея использования "принципов еврейской традиции" в качестве источника права для судебной системы страны.