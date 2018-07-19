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Трамп возложил на Путина ответственность за вмешательство в выборы в США

09:52 19.07.2018
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
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Президент США Дональд Трамп возложил персональную ответственность на якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

«Да, я так считаю, потому что он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Как лидер страны, вы должны нести ответственность», - заявил Трамп.

При этом американский лидер ушел от ответа на вопрос, верит ли он заявлениям Путина о непричастности России к вмешательству в его президентскую кампанию. «Могу сказать, что я полностью уверен в выводах наших разведывательных структур», - заявил он, добавив, что доверяет выводам директора национальной разведки США, что угроза российского вмешательства в выборы в американский конгресс по-прежнему существует.

При этом, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пока нет данных о том, что Россия пытается вмешаться в эти выборы. Но добавил, что такая угроза существует.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 14:53
Гость: Путинский план выполняется

Европейский рынок углеводородов будет поделен. У Америки своих ресурсов не хватит завалить Европу, примерно так, как не хватило пенсильванского угля для Порошенки, зато вместо этого американского угля на Украину поставляется "российский" (т.е. из Донбасса) по американской цене. Разницу 53 долл за тонну полюбовно поделили сами понимаете между кем. Так и СПГ, "американский газ" в Европу будет из Сабетты на Ямале по американской цене, поэтому и Миллер сможет к газпромовской цене прибавить.
Это же старая хохма, на Украину поставляется по реверсу российский газ с накруткой через европейских посредников. Точно так же через французских посредников с накруткой российский СПГ из Сабетты был продан на восточное побережье США этой зимой. Трамп обвиняет Европу, что они снабжают коварного мистера Пу миллиардами за трубопроводный газ, а Америка разве не миллиардами расплачивалась за два танкера с СПГ?
19.07.2018, 14:37
Гость: Зоя

А Меланья, ну просто красавица!
Такая тактичная, такая элегантная. Смотреть приятно.
Много шуму наделал Трамп с Меланьей на президентских выборах. Не то, что у нас в России. Всем за 4 года до всероссийского спектакля известно, что никаких выборов нет и не будет.
19.07.2018, 14:31
Гость: Кого должен любить Черт? - мультик

СтОит всемогущему что-то этакое задумать и мысленно щелкнуть хвостом, сразу получается мелкая пакость для Америки. И Трамп это признал. Сейчас у них там скандал за скандалом, который выплёскивается и на ЕС, и на Британию, и на НАТО. Вот так возвращают Америке величие.
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