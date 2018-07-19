Трамп возложил на Путина ответственность за вмешательство в выборы в США

09:52

Президент США Дональд Трамп возложил персональную ответственность на якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

«Да, я так считаю, потому что он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Как лидер страны, вы должны нести ответственность», - заявил Трамп.

При этом американский лидер ушел от ответа на вопрос, верит ли он заявлениям Путина о непричастности России к вмешательству в его президентскую кампанию. «Могу сказать, что я полностью уверен в выводах наших разведывательных структур», - заявил он, добавив, что доверяет выводам директора национальной разведки США, что угроза российского вмешательства в выборы в американский конгресс по-прежнему существует.

При этом, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пока нет данных о том, что Россия пытается вмешаться в эти выборы. Но добавил, что такая угроза существует.