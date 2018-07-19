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Британская полиция идентифицировала виновных в отравлении Скрипалей

10:21 19.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Британская полиция установила конкретных виновных в отравлении нервно-паралитическим газом «Новичок» бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как пишет таблоид The Sun, расследование установило подозреваемых в применении «Новичка», перепроверив свои выводы с записями имен людей, которые въезжали в Великобританию примерно в это время.

«Безусловно, они русские», - заявил источник издания в британской полиции.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на британские и американские источники сообщило, что за отравление Скрипалей ответственно Главное разведывательное управление (ГРУ), где тот когда-то работал.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 14:41
Гость: Так же ж

Не, мы Путину не верим,зато Дуде-100%. Кому как не полякам знать что холопы вытворяют.
19.07.2018, 14:34
Гость: Alex202

"что в Украине, фашизм "
*
Не не верим. Просто смотрим на факельные шествия, слышим "Украина юбер аллес" и не верим.
19.07.2018, 13:44
Гость: Alex202

Точно! Деда Мороза маска. И этим они прокололись. У Санты Клауса не тот колпачок. Эх надо было под Зорро.
Все комментарии (15)
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