Британская полиция идентифицировала виновных в отравлении Скрипалей

10:21

Британская полиция установила конкретных виновных в отравлении нервно-паралитическим газом «Новичок» бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как пишет таблоид The Sun, расследование установило подозреваемых в применении «Новичка», перепроверив свои выводы с записями имен людей, которые въезжали в Великобританию примерно в это время.

«Безусловно, они русские», - заявил источник издания в британской полиции.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на британские и американские источники сообщило, что за отравление Скрипалей ответственно Главное разведывательное управление (ГРУ), где тот когда-то работал.