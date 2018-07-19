Главе Союза журналистов России закрыли въезд на Украину

12:42

Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Запрет будет действовать три года, сообщил Независимый медиапрофсоюз Украины.

Решение объяснили обеспечением национальной безопасности страны. Согласно «Заявлению о противозаконной деятельности в Украине председателя СЖР В. Соловьева», которое было вынесено Конфедерацией журналистских организаций Украины 27 февраля, Соловьев якобы ведет антиукраинскую деятельность в Крыму.

Речь идет о его визите в Крым в феврале 2018 года, в ходе которого он встречался с главой республики Сергеем Аксеновым и другими представителями власти полуострова. На встрече обсуждали сотрудничество и планы по информационной политике. Кроме того, Соловьев вручил награды крымским активистам в сфере СМИ.

«КЖОУ считает действия В. Соловьева недопустимыми, такими, что противоречат украинским национальным интересам, угрожающих информационной и государственной безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что комический театр «Квартет И» отказался посещать Крым из-за боязни запрета на въезд в Украину. Актер Михаил Пореченков, комментируя эту новость, заявил, что решение о посещении полуострова — личное дело каждого, и предположил, что юмористам не подходит климат.