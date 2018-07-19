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Главе Союза журналистов России закрыли въезд на Украину

12:42 19.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Запрет будет действовать три года, сообщил Независимый медиапрофсоюз Украины.

Решение объяснили обеспечением национальной безопасности страны. Согласно «Заявлению о противозаконной деятельности в Украине председателя СЖР В. Соловьева», которое было вынесено Конфедерацией журналистских организаций Украины 27 февраля, Соловьев якобы ведет антиукраинскую деятельность в Крыму.

Речь идет о его визите в Крым в феврале 2018 года, в ходе которого он встречался с главой республики Сергеем Аксеновым и другими представителями власти полуострова. На встрече обсуждали сотрудничество и планы по информационной политике. Кроме того, Соловьев вручил награды крымским активистам в сфере СМИ.

«КЖОУ считает действия В. Соловьева недопустимыми, такими, что противоречат украинским национальным интересам, угрожающих информационной и государственной безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что комический театр «Квартет И» отказался посещать Крым из-за боязни запрета на въезд в Украину. Актер Михаил Пореченков, комментируя эту новость, заявил, что решение о посещении полуострова — личное дело каждого, и предположил, что юмористам не подходит климат.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Журналистское сообщество в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 20:03
Гость: авыы

Одно не пойму-договры о присоединении Новоросиии к России составлялись Россией и Турцией а при чем тут УССР/укропия???!!
19.07.2018, 15:25
Гость: олег

Правильно. Нужна там всякая нечисть.
19.07.2018, 14:24
Гость: Хммм

Он там не только любит отдыхать, но и недвижимость себе отхватил и гражданство прихапал. Ему и нищая россияния не больно-то нужна.
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