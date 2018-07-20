В ДНР вынесен смертный приговор члену банды, похищавшей людей

09:48

Верховный суд Донецкой народной республики вынес очередной смертный приговор, сообщает "Донецкое агентство новостей".

В минувшую среду, 18 июля, состоялся суд над участниками вооруженной группировки, которая в 2014-2015 годах занималась на территории ДНР похищениями людей, грабежами, вымогательствами, убийствами.

Всего обвинительные приговоры были вынесены в отношении 10 человек. Один был приговорен к смертной казни, восемь получили пожизненные сроки лишения свободы, и еще один - 13 лет тюрьмы.

Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского".

Первый в истории ДНР смертный приговор был вынесен в феврале 2016 года. Смертная казнь была введена в Уголовный кодекс ДНР в 2014 году. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Власти ДНР планируют гуманизировать Уголовный кодекс после окончания вооруженного конфликта в Донбассе.