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В ДНР вынесен смертный приговор члену банды, похищавшей людей

09:48 20.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Верховный суд Донецкой народной республики вынес очередной смертный приговор, сообщает "Донецкое агентство новостей".

В минувшую среду, 18 июля, состоялся суд над участниками вооруженной группировки, которая в 2014-2015 годах занималась на территории ДНР похищениями людей, грабежами, вымогательствами, убийствами.

Всего обвинительные приговоры были вынесены в отношении 10 человек. Один был приговорен к смертной казни, восемь получили пожизненные сроки лишения свободы, и еще один - 13 лет тюрьмы.

Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского".

Первый в истории ДНР смертный приговор был вынесен в феврале 2016 года. Смертная казнь была введена в Уголовный кодекс ДНР в 2014 году. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Власти ДНР планируют гуманизировать Уголовный кодекс после окончания вооруженного конфликта в Донбассе.

Темы: Донецк, Боевики и незаконные вооруженные формирования в мире
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 14:09
Гость: Донецкий

Все что сделано после вооруженного переворота, именуемого майдан -.незаконно. И война без военного положения, и использование армии против инакомымлящих в полицейской операции, именуемой АТО. Мы помним, как бомбили мирные города, и у народного ополчения в тот момент было охотничье ружьё на троих и автомат на десятерых. Так что отвечать придётся всем по полной. Но в хронологическом порядке. Сперва пойдут зачинщики госпереворота, потом военные исполнявшие преступный приказ. И ни кого не будут волновать блеяние о том, что артиллерийские таблицы ему дал командир, и снаряды полетели в жилые кварталы. И командир и исполнитель сядут на одну скамью. А исполнение преступного приказа - есть нарушение устава и измена Родине. Это неизбежно, никакой запад вас не спасёт, и будет новый Нюрнберг, при смене политического ветра на Украине. А он грядёт, иначе порошенко не вертелся бы как уж на сковородке.
20.07.2018, 13:44
Гость: Про гуманизацию

В 2014 в районе Калиниского рынка была точка по сбыту нарктотиков. Люди по пять лет писали во все инстанции, но точка крышевалась. Вопрос решился в минуту, кого пришло ополчение. Наркодилеров стали отстреливать и наркотики исчезли из города. В году 16-м стали выползать, но все равно не в том объёме. Раз в 10 меньше.
20.07.2018, 13:36
Гость: А кту

Не надо стрелки переводить. В 15 году в Константиновке ВСУшник на БТР задавил семью посреди бела дня и на глазах всего города. Погибла девочка. Народ, после чисток и репрессий, поднялся и пошёл жечь казармы.
В итоге командир зтого БТР не то что не по посажен, а награждён Порошенко. А в ДНР его бы шлепнули, и никакое заступничество не помогло бы.
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