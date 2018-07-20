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WhatsApp ограничит возможность пересылки сообщений после линчевания в Индии

12:11 20.07.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Мессенджер WhatsApp ввел ограничение на пересылку сообщений сразу в несколько чатов.

В сообщении компании подчеркивается, что это сделано, чтобы сохранить WhatsApp «таким, каким он задумывался — приложением для личных сообщений».

«Сегодня мы начинаем тест с ограничением пересылки у всех пользователей WhatsApp. В Индии — где люди пересылают больше сообщений, фото и видео,чем в любой другой стране мира — мы также протестируем пониженный лимит на 5 чатов одновременно и удалим кнопку быстрой пересылки», - отметили в компании.

В начале июля в Индии линчевали пятерых мужчин — их заподозрили в попытке кражи ребенка из-за анонимных сообщений о киднеппинге в WhatsApp. Аналогичные слухи, по данным властей, могли стать причиной других линчеваний. После этого правительство Индии потребовало от мессенджера повлиять на ситуацию. 

Темы: Индия, Интернет в мире, Социальные сети в России
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