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В немецком Любеке выходец из Ирана напал с ножом на пассажиров автобуса

17:20 20.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В окрестностях немецкого города Любек мужчина напал с кухонным ножом на пассажиров рейсового автобуса.

По словам очевидцев, автобус был целиком заполнен людьми и направлялся в Травемюнде, когда один из пассажиров внезапно достал нож и напал на других, сообщает «Газета.ру». Водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли убежать, после чего тоже был атакован.

В результате атаки пострадали не менее 14 человек, двое из них получили тяжелые ранения. Информации о погибших пока нет.

По информации Lubecker Nachrichten, нападавший мужчина был задержан полицией. Им оказался выходец из Ирана в возрасте около 35 лет.

Темы: Германия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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21.07.2018, 01:05
Гость: Финский эксперт

Читаю в новостях: нападение совершил гражданин Германии. Вот так надо новости преподносить. Не то что ваши лживые фейкньюз.
20.07.2018, 23:56
Гость: Правозащитник

Да как то нетолерантно отказывать некоренным европейцам в их праве самосознания и поведения как на родине. Это же не толерантно будет.
20.07.2018, 21:51
Гость: Антибибер

Думаю, у вас так же люди пытались бы спастись. Я пару лет назад стал свидетелем сцены в автобусе в Ванкувере, "городе мирового класса", как любят называть его местные политики и СМИ. Стоял между передней и задней дверью, смотрел вперёд. Вдруг началось спонтанное движение людей - женщины, студенты и студентки, туристы стали проталкиваться вперёд по салону, подальше от задней двери. Обернулся: молодой индеец достал ножичек и ухмыляется, наслаждаясь реакцией испуганных пассажиров. Народ отхлынул, вокруг него образовалась пустота. Ситуация, в общем, не страшная, но неприятная. Таким отбросам обычно и платить за проезд не нужно: заходят, не обращая внимания на водителя. Белые наркаши и пьяницы хотя бы просят проехать немного, водители обычно разрешают - никто не хочет, чтобы в него плюнули ВИЧ-слюной из-за отказа или пырнули, по статистике таких случаев здесь десятки каждый год, даже головы водителям разбивали, сотрясение мозга и инвалидность, если не пропустишь без билета или сделаешь замечание подонку, который пристаёт в пассажирам. Короче, проехал он пару остановок, наслаждаясь властью, и вышел в своём районе рядом с центром, рассаднике бандитизма и наркомании (олимпийские гости знают). Все знают, где ему нужно. Какой смысл лезть на нож, когда ему всё равно ничего не будет, если кого-то зарежет? Помню случай: в Даунтауне в 2 часа ночи какой-то рабочий парень увидел, что какие-то урки громят чужой трак, попытался защитить чужое имущество - убили ни за что "доброго самаритянина".
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