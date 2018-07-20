В немецком Любеке выходец из Ирана напал с ножом на пассажиров автобуса

17:20

В окрестностях немецкого города Любек мужчина напал с кухонным ножом на пассажиров рейсового автобуса.

По словам очевидцев, автобус был целиком заполнен людьми и направлялся в Травемюнде, когда один из пассажиров внезапно достал нож и напал на других, сообщает «Газета.ру». Водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли убежать, после чего тоже был атакован.

В результате атаки пострадали не менее 14 человек, двое из них получили тяжелые ранения. Информации о погибших пока нет.

По информации Lubecker Nachrichten, нападавший мужчина был задержан полицией. Им оказался выходец из Ирана в возрасте около 35 лет.