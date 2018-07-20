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США пригласили Путина посетить Вашингтон осенью

06:53 20.07.2018
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Власти США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Она пояснила, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", - написала она в твиттере.

Она подчеркнула, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент США "согласился на диалог на рабочем уровне по линии советов безопасности обеих стран. Этот диалог продолжается".

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 12:01
Гость: Идиотам

У меня тоже чертежи Роллс-Ройса есть, из журнала "За рулём". Чета никак в моем гараже собрать не получается, и БМВ не торопится чертежи с ноля переделывать.
20.07.2018, 11:53
Гость: Русский

..и ты уверен,что это не "деза"?! Тем более,что по ТВ "объявили" ..)).
20.07.2018, 11:32
Гость: Ты, голуба

на Россию посмотри. Штаты отдыхают..
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