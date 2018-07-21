Украина предложила Западу ввести санкции против портов РФ в Черном море

12:51

Киев предложил странам Запада принять ограничительные санкции в отношении российских портов в Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он.

Омелян добавил, что, по его данным, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. В итоге суда простаивают, а их владельцы несут потери, указал украинский министр.

После этого заявления замглавы МИД Украины Елена Зеркаль уточнила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море, пишут «Известия».

10 июля сообщалось, что депутаты Верховной рады от партии «Самопомощь» потребовали отменить договор между Киевом и Москвой о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.