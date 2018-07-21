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Украина предложила Западу ввести санкции против портов РФ в Черном море

12:51 21.07.2018
Закат на море вблизи поселка Аше © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Киев предложил странам Запада принять ограничительные санкции в отношении российских портов в Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он.

Омелян добавил, что, по его данным, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. В итоге суда простаивают, а их владельцы несут потери, указал украинский министр.

После этого заявления замглавы МИД Украины Елена Зеркаль уточнила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море, пишут «Известия».

10 июля сообщалось, что депутаты Верховной рады от партии «Самопомощь» потребовали отменить договор между Киевом и Москвой о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Украина, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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21.07.2018, 23:03
Гость: Ничего не понять

Не ответ, а мутный поток сознания.
21.07.2018, 22:22
Гость: ответ

Мы, как и вы, ничего не заключали и не нам денонсировать. Вы вообще-то соображаете, о чем говорите? К тому же, не зная , кому. Мы напомнили о Договоре, который формально действует. Кремль его положения нарушил. Факт? Факт. А почему Киев себя так ведет, нам неведомо и не интересно.И вышевыс...муся. Нас не интересует мнение д... Пойди в ООН, расскажи им, а не нам, про бичков с килькой.Интересно, почему можно всякую хрень нести оскорбительного свойства (уркаыня), а потом обижаться на какого-то латыша. Жри спокойно свою курочку с булочкой и супчиком. А я могу так сказать: из за этого "супчика" (Крым-1,7% населения и 0,25 валового продукта РФ, подсели, блин, потомки "героев", еще и в халепу можно вляпаться, они ж себя защищать не станут, сто правосеков ву смерть перепугали:спасай, генацид!) , ага, из-за "супчику" мои родственники в казачьей станице на Тереке ,будучи за 70 лет,проработав в колхозе до его искусств. банкротства в 2008-м, по 12-13 тыс пенсию получают.Станица хиреет. Чтоб кто-то "супчик" хлябал на п-ве, где родственники отродясь не были и не понимают, нах он им нужен. С учетом таких потерь.В Украине были автономией, чесали одно место, всё тянули с отдыхающих. Прыгнули на другого, балдеют.Ничего личного.
21.07.2018, 22:05
Гость: Какая-то Украина болтается под ногами у держав

Прямо скажем - Украина это географическая новость. А, между тем, сегодня 21 июля - знаменательная дата.
21 июля 1774 года в Кючук-Кайнардже был подписан мир. С российской стороны его подписал генерал-поручик Николай Репнин, с османской — великий визир Ахмед Ресми-эфенди и Реис-эфенди Ибрахим Муниб.
Среди основных и самых значимых условий этого мира было признание независимости Крымского ханства, а также кубанских татар. Отныне они признавали верховенство османского султана только в вероисповедных делах, он стал для них халифом. Россия удержала за собой крепости Еникале, Керчь, Азов и Кинбурн. Отныне российские суда пользовались в Чёрном море теми же привилегиями, что английские и французские. Наконец, по условиям Кючук-Карнайджийского мирного договора османская сторона признавала за Российской империей право покровительства и участие в делах христиан дунайских княжеств, в том числе, и Молдавии.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор коренным образом изменил соотношение сил между двумя великими державами — Россией и Османской империей. Он привёл, в конечном счёте, к присоединению Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году, а также к открытию Чёрного моря для русской торговли.
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