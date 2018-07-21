Британские эксперты начали искать следы «Новичка» в общественных туалетах

16:20

Участники расследования по факту отравления «Новичком» в костюмах химзащиты оцепили общественные туалеты в парке королевы Елизаветы в Солсбери и начали искать в них следы нервно-паралитического вещества. Выбор экспертов объясняется тем, что в кабинки могли заходить Чарли Роули и Дон Стерджесс в день отравления.

Со слов брата Роули Мэтью пока известно, что именно в парке мужчина нашел флакон, в котором, как он посчитал, был парфюм. Неизвестную жидкость Стерджесс побрызгала себе не запястья. Спустя некоторое время оба были найдены в бессознательном состоянии. Стерджесс в итоге умерла, а Роули накануне был выписан из больницы. Эксперты пришли к выводу, что оба были отравлены веществом «Новичок», которое фигурировало в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет РБК.

Мэтью Роули удивил факт выписки брата. По его словам, он совсем недавно навещал Чарли в больнице. «Он был очень слаб. Голову с трудом мог поднять с подушки. Вокруг него было много аппаратов и трубок. Видимо, его состояние было лучше, чем я думал», - заявил он телеканалу Sky.

Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что двое подозреваемых по делу, личности которых были установлены британской полицией, уже покинули Великобританию. При этом не указывается, являлись ли они гражданами России.