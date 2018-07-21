]]> ]]>
Главная В мире Новости

Британские эксперты начали искать следы «Новичка» в общественных туалетах

16:20 21.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Участники расследования по факту отравления «Новичком» в костюмах химзащиты оцепили общественные туалеты в парке королевы Елизаветы в Солсбери и начали искать в них следы нервно-паралитического вещества. Выбор экспертов объясняется тем, что в кабинки могли заходить Чарли Роули и Дон Стерджесс в день отравления.

Со слов брата Роули Мэтью пока известно, что именно в парке мужчина нашел флакон, в котором, как он посчитал, был парфюм. Неизвестную жидкость Стерджесс побрызгала себе не запястья. Спустя некоторое время оба были найдены в бессознательном состоянии. Стерджесс в итоге умерла, а Роули накануне был выписан из больницы. Эксперты пришли к выводу, что оба были отравлены веществом «Новичок», которое фигурировало в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет РБК.

Мэтью Роули удивил факт выписки брата. По его словам, он совсем недавно навещал Чарли в больнице. «Он был очень слаб. Голову с трудом мог поднять с подушки. Вокруг него было много аппаратов и трубок. Видимо, его состояние было лучше, чем я думал», - заявил он телеканалу Sky.

Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что двое подозреваемых по делу, личности которых были установлены британской полицией, уже покинули Великобританию. При этом не указывается, являлись ли они гражданами России.

Темы: Великобритания, Утечки радиоактивных и отравляющих веществ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.07.2018, 22:55
Гость: Об интеллекте британских сыщиков

пока сложилось малоприятное мнение. Примерно такое, как про интеллект укров. Если помните мультик "Жил-был пес", там был такой персонаж-жених, на свадьбе которого пёс угощал волка. Помните, как на своей свадьбе этот жених развлекался - наступал на хвост коту, с которым у него давние счеты.
21.07.2018, 22:30
Гость: ор

нагнетание истерии или к войне или для оправдания своих действий
21.07.2018, 21:44
Гость: А чё?

Ищут надписи на русском языке?
Все комментарии (13)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.