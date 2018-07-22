Bloomberg составил рейтинг стран, продающих гражданство

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Агентство Bloomberg составило рейтинг государств, которые позволяют иностранцам получить гражданство за определенную сумму средств. Стать беспрепятственно гражданином одной из стран рейтинга можно, имея в наличии от $100 тыс.

Во всех этих странах получить паспорт иностранец может, вложив имеющееся средства в экономику страны в виде инвестиций. В ряде случаев это гражданство может предоставить владельцу определенные преимущества: так, в некоторых странах из рейтинга отсутствует налог на прибыль.

Самым дорогим оказалось гражданство Австрии — его иностранец может получить, инвестировав в экономику этой европейской страны $23,75 млн. При этом в соответствии с австрийскими законодательством о защите частной жизни информация о получении австрийского гражданства не раскрывается и не передается другим странам. При этом Австрия не предоставляет льготную ставку налогообложения — налог на прибыль для получивших гражданство составляет 25% (и 28% на прирост капитала). Возможность приобрести гражданство Австрии действует с 1985 года.

На втором месте по стоимости получения гражданства со значительным разрывом оказался Кипр. Стать гражданином этой страны может инвестор, вложивший в экономику острова $2,375 млн. Налог на прибыль здесь составляет 12,5%, пишет РБК.

Третье место в списке занимает Мальта — ее гражданство стоит $1,065 млн. Налог на прибыль составляет 35%. При этом налогом не облагаются доходы за пределами страны, а доход с инвестиций в мальтийскую экономику облагается льготным налогом в 15%.

С 2017 года возможность приобретения гражданства всем иностранцам предлагает также Турция. Для этого иностранец должен приобрести в этой стране недвижимость на сумму от $1 млн или перевести на турецкий банковский счет не менее $3 млн в течение трех лет.

Приобрести гражданство можно также в шести небольших по размеру островных государствах — Вануату, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде. Во всех этих странах, за исключением Гренады, налог на доход от капитала обнулен, а Вануату и Антигуа и Барбуде отсутствует также и подоходный налог. При этом стоимость гражданства в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде находится на минимальном уровне и составляет $100 тыс.

В комментарии агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, занимающейся вопросами гражданства, отметил, что причиной приобретения гражданства большинства из этих стран является их стабильность и безопасность хранения средств. Уклонение от налогов не является главным мотивом, несмотря на то что восемь из десяти стран МВФ признает офшорами.