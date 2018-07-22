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В районе базы Хмеймим уничтожен беспилотник боевиков

00:02 22.07.2018
Фото с сайта Wikimedia.org
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Российские военные сбили в районе авиабазы Хмеймим беспилотник боевиков, инцидент произошел в ночь на 21 июля, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — цитирует его РИА Новости.

По словам Цыганкова, дрон был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет, база работает в плановом режиме.

Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БПЛА, их сбили зенитным огнем.
 

Темы: Сирия, Борьба с терроризмом в мире
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