Променяли на холодильники: конец кубинской революции

14:04

На Кубе начинает работу новый парламент, который изменит конституцию страны

Теперь кубинцы официально получат право на частную собственность, хотя фактически это положение уже долгие годы — неофициально — существует у жителей «Острова Свободы».

Фото с сайта Pixabay.com

Новая конституция придет на смену прежнему основному закону, действующему с 1976 года. Впоследствии документ предполагается вынести на всенародный референдум, и после голосования он будет принят окончательно. В документе будут отражены перемены, произошедшие на Кубе после 24 февраля 2008 года — момента, когда высший государственный пост в стране занял Рауль Кастро, младший брат покойного вождя революции Фиделя

Рауль Кастро по-прежнему рулит

Измененная конституция начнет действовать при новом руководителе страны Мигель Диас-Канель, который сменил на этом посту Рауля Кастро. Моложавый и импозантный любитель «Битлз», он активно пользуется твиттером, но оглядывается на своего политического ментора Рауля Кастро.

Мигель Диас-Канель. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Политический долгожитель Кастро, уйдя со своего поста, по-прежнему сохраняет рычаги правления и дал добро на происходящие в стране перемены. При этом на Кубе подчеркивают, что в стране сохраняется приверженность социалистическому выбору, которому в то же время нужна модернизация.

Частная собственность, которую де-юре узаконит новая конституция Кубы, уже существует в стране де-факто. Именно Кастро в 2008 году сформулировал два принципиальных положения: «Не следует ссылаться на экономическое эмбарго в качестве причины, оправдывающей наши собственные ошибки».

Вместе с тем Рауль Кастро не видит в закреплении права на частную собственность отхода от принципов социалистического развития: «Я призван защищать, укреплять и совершенствовать социализм».

Политическая система Кубы также прошла определенную трансформацию. В 2011 году съезд Компартии принял судьбоносное решение — ограничить пребывание на высших должностях двумя мандатами по пять лет. В структуре высшей власти возникли посты премьер-министра, вице-президента и президента.

Ортодоксы из числа старцев, заседающих в парламенте, опираясь на ретроградные слои населения, считают, что послабления частникам подрывают основы государственного развития. Однако существуют и «группы диссидентов», ратующие за большие свободы. Все это предвещает острые дебаты во время парламентской сессии.

Своеобразная экономическая перестройка, которая происходит сегодня на Кубе, призвана постепенно двигать государство к рыночной модели народного хозяйства, взятой на вооружение во Вьетнаме, не слепо копируя ее, а сохраняя собственную специфику.

Важно то, что правительство дало понять, что будет сохранять контроль над прессой: «Кубинская пресса и кубинские журналисты не для продажи», — заявил недавно кубинский лидер Мигель Диас-Канель, выступая на X съезде кубинских журналистов.

Старые холодильники уступили место мобильным

Экономические реформы начались, казалось бы, с простых вещей. Жителям разрешили замену старых холодильников на агрегаты китайского производства. Они предоставлялись в рассрочку на условиях льготного кредита. Затем сняли запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD-плееры.

Следующим послаблением стало разрешение рядовым гражданам снимать номера в гостиницах международного класса. Ранее подобными привилегиями пользовались лишь передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и молодые супружеские пары во время медового месяца.

Одной из мер стало выделение индивидуальным крестьянским хозяйствам пустующих земельных площадей размером до 5 га в расчете на семью в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство.

Введение этой меры призвано способствовать решению ряда задач — увеличить поставки на рынок овощей, фруктов, кофе и табака, снизить цену на продовольствие, уменьшить зависимость от импорта и сэкономить свободно конвертируемую валюту.

В рамки стратегии вписывалось открытие сети магазинов, где стали продаваться посадочные материалы и набор инструментов, а также повышение закупочных цен, предоставление больших прав местным органам власти.

Произошли подвижки и в других сферах. Сегодня свыше 500 тыс. кубинских граждан заняты в частном секторе. Люди трудятся в сфере обслуживания, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, на транспорте. Этим средним, мелким и микропредприятиям, выполняющим социальную роль, планировалось придать статус юридических лиц.

Кроме того, были сняты ограничения на рост заработной платы. Основной причиной низкой производительности труда является недостаточная мотивация рабочих — низкие зарплаты порождали аналогичную производительность труда. Это сдерживало развитие народного хозяйства, создавая замкнутый круг.

Появился декрет, направленный на упрощение оформления в собственность жилья для лиц, нанимавших его на протяжении 20 лет. Предусматривалось, что в случае смерти нанимателя члены семьи, совместно проживавшие с ним, получают право наследовать жилье. Процедура оформления передавалась на муниципальный уровень.

Важным шагом стал закон об иностранных инвестициях и о специальной зоне развития Мариэль, создающий выгодные условия для зарубежных вкладчиков. Речь шла о привлечении тех, чьи проекты созвучны общественным интересам.

Эти меры помогли увеличить приток иностранной валюты в кубинскую экономику. В 2017 году зарубежные инвестиции составили более $2 млрд.

Вместе с тем во внешней политике Куба сохраняет тесные связи с Венесуэлой, куда недавно нанес первый зарубежный визит кубинский лидер Диас-Канель, а также с другими странами Латинской Америки. Однако отношения с США при Дональде Трампе остаются весьма напряженными.

Вся надежда кубинцев в плане гармонизации диалога с Вашингтоном остается на победу демократов на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, поскольку именно они могут поспособствовать снятию эмбарго.

Недавно демократ из заксобрания Флориды Дэвид Ричардсон, побывавший на Кубе с визитом, рассказал, что от решения Трампа ужесточить торговые санкции в отношении Кубы страдает бизнес избирателей Ричардсона — этнических кубинцев. Улучшение торговых связей с Кубой — это часть его программы по выборам в конгресс.

Автор: Эмиль Дабагян