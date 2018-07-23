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При стрельбе в Торонто погибли два человека, более десяти ранены

16:52 23.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Число погибших в результате стрельбы в одном из районов канадского города Торонто увеличилось до двух человек, 12 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на официального представителя отделения по специальным расследованиям провинции Онтарио.

Известно, что одна из погибших - молодая женщина. Среди пострадавших в серьезном состоянии госпитализирована девятилетняя девочка. Также полиция сообщила, что мотивы произошедшего выясняются, версия терроризма не исключена.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье. По данным CBC, стрельбу устроил 29-летний молодой человек, личность его не раскрывается.

О мотивах злоумышленника не сообщается. Стрелявший погиб после перестрелки с полицейскими. Среди офицеров никто не пострадал.

Темы: Канада, Торонто, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Расследование преступлений в мире
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23.07.2018, 18:11
Гость: Skeptik

ДИРЕКТОР ФСИН РОССИИ
Корниенко Геннадий Александрович

Родился 30 сентября 1954 г. в п. Лахденпохья Карельской АССР.

До 2001 года служил в органах государственной безопасности.
С 2001 года по 2002 год – заместитель директора ФСО России, с 2002 года по 2012 год – директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

25 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 886 назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.
23.07.2018, 16:56
Гость: Патриот России

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