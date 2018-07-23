При стрельбе в Торонто погибли два человека, более десяти ранены

16:52

Число погибших в результате стрельбы в одном из районов канадского города Торонто увеличилось до двух человек, 12 человек пострадали, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на официального представителя отделения по специальным расследованиям провинции Онтарио.

Известно, что одна из погибших - молодая женщина. Среди пострадавших в серьезном состоянии госпитализирована девятилетняя девочка. Также полиция сообщила, что мотивы произошедшего выясняются, версия терроризма не исключена.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье. По данным CBC, стрельбу устроил 29-летний молодой человек, личность его не раскрывается.

О мотивах злоумышленника не сообщается. Стрелявший погиб после перестрелки с полицейскими. Среди офицеров никто не пострадал.