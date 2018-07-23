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Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию

08:01 23.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Ведущий телеканала в США Fox News Крис Уоллес взял интервью у российского президента Владимира Путина после саммита в Хельсинки. Однако после общения с лидером России журналист принял решение отправиться в страну в отпуск, причем захватив с собой жену. Об этом сообщает издание The New York Times.

Уоллес решил посетить не только Москву, но и Санкт-Петербург.

«Я почти не колебался. Подумал: а почему бы и нет?» — заявил он.

Между тем Уоллес признался, что на улицах российских городов его узнавали. А все благодаря проведенному интервью с Путиным. Журналист отметил, что со стороны России единственным условием при согласовании поездки стал полный показ беседы в эфире Fox News.

Темы: США, Отношения России и США, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 12:38
Гость: нехохол

А мне напротив,очень комфортно!Сейчас на Селигере,всё супер!
23.07.2018, 12:27
Гость: Бтр

В смысле? завербован?
23.07.2018, 12:04
Гость: короткий обзор

Почему для янки любому нормальному неуютно.Ну конечно не Pass Dyatlov девяностых ,но оттуда.Певцы фанерные кофточки с девчонок рвут, денпутаты друг дружку морды хлещут и воду на чердаки свои тупые льют.На ТВ какието странные типы одне и теже ностальгируют о прекрасном совке и как было трудно...это имям то ?! Забили правду в угол утурки, родина моя нищая сума,родина моя ты сошла с ума.
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