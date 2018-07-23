Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию

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Ведущий телеканала в США Fox News Крис Уоллес взял интервью у российского президента Владимира Путина после саммита в Хельсинки. Однако после общения с лидером России журналист принял решение отправиться в страну в отпуск, причем захватив с собой жену. Об этом сообщает издание The New York Times.

Уоллес решил посетить не только Москву, но и Санкт-Петербург.

«Я почти не колебался. Подумал: а почему бы и нет?» — заявил он.

Между тем Уоллес признался, что на улицах российских городов его узнавали. А все благодаря проведенному интервью с Путиным. Журналист отметил, что со стороны России единственным условием при согласовании поездки стал полный показ беседы в эфире Fox News.