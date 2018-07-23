СМИ узнали о возможной выдаче Эквадором Ассанжа Великобритании

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Эквадор в ближайшее время откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Источники, близкие к к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны рассказали, что президент Эквадора, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

Как сообщалось, в марте этого года Ассанж по решению эквадорских властей лишился доступа в интернет и права принимать посетителей. В мае президент Эквадора Ленин Морено распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства страны в Лондоне, где находится основатель Wikileaks.