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СМИ узнали о возможной выдаче Эквадором Ассанжа Великобритании

07:01 23.07.2018
Джулиан Ассанж. Фото с сайта wikipedia.org
Джулиан Ассанж. Фото с сайта wikipedia.org
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Эквадор в ближайшее время откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Источники, близкие к к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны рассказали, что президент Эквадора, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

Как сообщалось, в марте этого года Ассанж по решению эквадорских властей лишился доступа в интернет и права принимать посетителей. В мае президент Эквадора Ленин Морено распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства страны в Лондоне, где находится основатель Wikileaks.

Темы: Великобритания, Эквадор, Wikileaks
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.07.2018, 12:21
Гость: Анна

Несколько лет назад как только появился "Викиликс" один из наших соотечественников сказал "Я думаю он обречен еслиб был бы СССР" .На мой взгляд Ассанж совершил ошибку бежав в Великобританию,нашел куда бежать к верному союзнику США. НАДО БЫЛО БЕЖАТЬ В РОССИЮ. Увы но бежать восстающим против США кроме как в Россию бежать некуда .У Ассанжа есть один выход просить убежища у России. Нагличанам он 100 лет не нужен,он нужен американцам. Это янки на англичан насели вот и штурмаовали посольство Эквадора . Так что бежать Ассанжу надо в Российское посольство и связываться с ним . Это единственный и последний его шанс. Эквадор сейчас выдаст Ассанжа Великобритании пойдут формальные суды и смертная казнь я думаю ему повезет меньше чем Мэннингу,последний кстати "голубой" . Шансы у Ассанжа выжить минимальные.
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