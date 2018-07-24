Постпред США при ООН отвергла возможность дружбы с Россией

09:43

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом» США. Такое заявление она сделала во время интервью на телеканале CBN.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем (российскому президенту Владимиру) Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — сказала дипломат.

При этом, по ее мнению, встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным «должна была произойти». Хейли отметила, что американо-российский саммит «долго заставлял себя ждать» и подчеркнула, что довольна политикой своей страны по отношению к Москве.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 16 июля в Хельсинки. Это была первая полноценная беседа двух глав государств со времени избрания последнего президентом США в 2016 году. До этого их контакты проходили на полях многосторонних встреч. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заметила, что глава американского государства поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение президенту РФ посетить осенью американскую столицу.

В свою очередь, более половины граждан Штатов поддержали проведение второй встречи президентов РФ и США. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта газеты The Hill. Также 61% респондентов уверены, что улучшение отношений с Москвой выгодно Вашингтону.