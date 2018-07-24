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Постпред США при ООН отвергла возможность дружбы с Россией

09:43 24.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом» США. Такое заявление она сделала во время интервью на телеканале CBN.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем (российскому президенту Владимиру) Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — сказала дипломат.

При этом, по ее мнению, встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным «должна была произойти». Хейли отметила, что американо-российский саммит «долго заставлял себя ждать» и подчеркнула, что довольна политикой своей страны по отношению к Москве.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 16 июля в Хельсинки. Это была первая полноценная беседа двух глав государств со времени избрания последнего президентом США в 2016 году. До этого их контакты проходили на полях многосторонних встреч. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заметила, что глава американского государства поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение президенту РФ посетить осенью американскую столицу.

В свою очередь, более половины граждан Штатов поддержали проведение второй встречи президентов РФ и США. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта газеты The Hill. Также 61% респондентов уверены, что улучшение отношений с Москвой выгодно Вашингтону.

Темы: США, Международная политика, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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24.07.2018, 11:04
Гость: Анна

Никки Хейли "постельница" Трампа И ПОЛНЫЙ НЕ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА НЕ ПОНИМАЕТ ДАЖЕ ЧТО В ПОЛИТИКЕ ДРУЗЕЙ НЕТ. "Своей страны" Это она про свою страну Индию? США не её страна и никогда для нее Родиной её не станет.
24.07.2018, 11:02
Гость: НАГ

Только доморощенные либероиды мечтают даже не о дружбе с пиндосами, а о великом дяде Сэме - покровителе всего и вся. Ну и, разумеется, о деньгах из пиндосии, а их там печатают враз! Нормальный Русский человек всегда относится осторожно к разного рода внешнеполитическим "вывихам" правителей России: то любовь до беспамятства с этой пиндосией, то смертельная вражда (и нет отбоя от желающих ткнуть ядерную кнопку, напомнить про мать Кузьмы). А посредине этого всего отношения спокойные - пусть они сидят себе за большой лужей и нас не трогают.
А дружба - ЗАЧЕМ? Совершенно не надо. Все эти безоглядные дружбы очень плохо заканчиваются для России. Мы же, с дуру, не только последнюю рубаху, но впридачу и все свои совершенные секреты на блюдечке приподносим. Настолько бывает велико "очарование западом". И чем глупее предводитель России, тем страшнее потери.
И меня, простого русского человека, совершенно не интересует их доверие ко мне. Главное - я им не верю, как и подавляющая часть населения страны.
24.07.2018, 10:36
Гость: С самого момента

образования пиндосам никто в мире не доверяет, только боятся или огрызаются. Только есть одна страна, которая не боится пиндосов и поэтому может предложить дружбу. А так как пиндосы боятся этой страны, то естественно, никогда не смогут предложить ей дружбу. Чувствуете разницу?
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