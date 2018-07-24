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МВФ предрек Венесуэле инфляцию в миллион процентов

08:55 24.07.2018
Фото с сайта whatismoney.ru
Фото с сайта whatismoney.ru
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Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2018 года уровень инфляции в Венесуэле достигнет миллиона процентов. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В прогнозе МВФ подчеркивается, что страна находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе». Падение ВВП, по мнению аналитиков фонда по итогам года составит около 18%.

«Мы прогнозируем рост инфляции до 1000000 процентов к концу 2018 года, что будет свидетельствовать о том, что ситуация в Венесуэле схожа с ситуацией в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х», — сказал Алехандро Вернер, глава департамента МВФ по Западному полушарию.

Экономический кризис в Венесуэле продолжается на протяжении нескольких лет — он начался после резкого падения цен на нефть в конце 2014 года. Страна вынуждена импортировать в том числе товары первой необходимости. Курс национальной валюты только за 2017 год упал более чем на 1000%. 

Темы: Венесуэла, Экономика и финансы, Международный валютный фонд (МВФ)
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