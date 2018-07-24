"ВСУ оставила украинских военных без денежного довольствия

11:27

Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослуживающим в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперативного командования Донецкой народной республики.

По словам начальника пресс-службы Даниила Безсонова, ВСУ объявило, что в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока.

В связи с этим в ближайшее время в рядах украинской армии ожидаются "массовые акции неповиновения". Отмечается, что военная прокуратура уже зафиксировала рост правонарушений. В частности, в 24-й отдельной механизированной бригаде военные в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат.

Командование ВСУ распорядилось создать дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков.

В ДНР и ЛНР ранее неоднократно отмечали, что морально психическое состояние украинских военных ухудшается. Отмечаются случаи мародерства, пьяных разборок, неуставных взаимоотношений, что приводит к дезертирствам и самоубийствам.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более десяти тысяч человек. Небоевые потери чаще всего связаны с болезнями, нарушениями мер безопасности и употреблением алкоголя.