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ВСУ оставила украинских военных без денежного довольствия

11:27 24.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослуживающим в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперативного командования Донецкой народной республики.

По словам начальника пресс-службы Даниила Безсонова, ВСУ объявило, что в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока.

В связи с этим в ближайшее время в рядах украинской армии ожидаются "массовые акции неповиновения". Отмечается, что военная прокуратура уже зафиксировала рост правонарушений. В частности, в 24-й отдельной механизированной бригаде военные в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат.

Командование ВСУ распорядилось создать дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков.

В ДНР и ЛНР ранее неоднократно отмечали, что морально психическое состояние украинских военных ухудшается. Отмечаются случаи мародерства, пьяных разборок, неуставных взаимоотношений, что приводит к дезертирствам и самоубийствам.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более десяти тысяч человек. Небоевые потери чаще всего связаны с болезнями, нарушениями мер безопасности и употреблением алкоголя. 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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24.07.2018, 12:44
Гость: Воспитательная акция должна длиться долго

На Украине должны глубоко прочувствовать все блага независимости и ассоциации с ЕС. Представляете, даже на армию в зоне боевых действий у нацистских властей нет денег.
24.07.2018, 12:30
Гость: путешествие Ивана Грозного с сыном в Ленинград

"ВСУ оставила украинских военных без денежного довольствия
пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперативного командования Донецкой народной республики".
Авторитет конечно непререкаемый.
Ну да ладно,ВСУ оставило так оставило .А вот Минобороны РФ россиян точно без машин оставит:
"В России у граждан будут отбирать легковые автомобили
Минобороны РФ внесло поправки в перечень транспортных средств, которые подлежат учету в мирное время.
Сделано это будет для того, чтобы мобилизовывать автомобили в случае объявления в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, но теоретически могут мобилизовать и иностранные вроде Toyota Prado или Volkswagen Touareg. Военные будут передвигаться на них до прибытия в части со складов резерва штатных автомобилей. В этом случае машины смогут вернуть владельцам вместе с компенсацией(!) за полученные повреждения(!)".
А почему на яхты и самолеты не распостраняется этот патриотический закон?Или они только для перевозки собак,олигархов и Гундяева?
Под шуршание футбольного мяча продвигалось продление пенсионного возраста.Под шуршание невероятной заботы об украинцах,оставшихся без пособий,у россиян отберут авто.
24.07.2018, 12:30
Гость: ???

Пусть господин "из киева" их кормит, он вроде как у них волонтер. :))
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