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КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона

08:41 24.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт 38 North, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности Северной Кореи.

Отмечается, что американские эксперты пришли к выводу о старте демонтажа полигон на основе анализа полученных со спутников фотоснимков. На снимках видно, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

По мнению издания, это может означать очередной шаг на пути реализации договоренностей о денуклеаризации КНДР, достигнутых на июньской встрече президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

В мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". На церемонию были приглашены иностранные журналисты, которые рассказывали об "огромном взрыве", однако не могли с уверенностью сказать, были ли разрушения достаточно масштабными, чтобы сделать невозможным возобновление работы полигона.

Темы: Северная Корея, Ядерное оружие
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