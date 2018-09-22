Во время военного парада в Иране произошел теракт

11:56

Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

Властям удалось ликвидировать двух террористов и арестовать еще двух нападавших, сообщает "Интерфакс".

Военный парад в Ахвазе был приурочен к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.