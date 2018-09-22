Во время военного парада в Иране произошел теракт
Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана.
Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.
VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA
— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 сентября 2018 г.
A young boy wounded in the terrorist attack in #Ahvaz. An #IRGC soldier is carrying the boy.#Iran pic.twitter.com/OUBDdu4yfR
— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 сентября 2018 г.
Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), напоминает канал "Аль-Джазира".
Властям удалось ликвидировать двух террористов и арестовать еще двух нападавших, сообщает "Интерфакс".
Военный парад в Ахвазе был приурочен к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.