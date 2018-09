Во время военного парада в Иране произошел теракт

Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz , southwest of #iran . pic.twitter.com/2yVhepnVGA

A young boy wounded in the terrorist attack in #Ahvaz. An #IRGC soldier is carrying the boy.#Iran pic.twitter.com/OUBDdu4yfR

