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Во время военного парада в Иране произошел теракт

11:56 22.09.2018

Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана. 

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

Властям удалось ликвидировать двух террористов и арестовать еще двух нападавших, сообщает "Интерфакс".

Военный парад в Ахвазе был приурочен к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг. 

Темы: Иран, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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22.09.2018, 12:57
Гость: Руслан

Какие ещё нужны доказательства что Даиш марионетки запада.
22.09.2018, 12:42
Гость: член КПСС

Если бы вместо эрефии был Великий и Могучий Советский Союза, а во главе стоял Великий Генералисимус Всех Времен и Народов Товарищ Сталин, а не криптотроцкисты, то никаких терактов в мире бы не было, а был бы коммунизм!
22.09.2018, 12:27
Гость: Либералы

проклятые!
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