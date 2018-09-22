У Климкина есть план: как Киев собирается вернуть Донбасс

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В рамках миротворческой миссии в Донбассе должны присутствовать военные, полицейские и международная администрация

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров. Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что «антироссийская» позиция Петра Порошенко мешает переговорам.

Павел Климкин. Фото из соцсети

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что, по мнению Киева и западных партнеров, в рамках миротворческой миссии в Донбассе должны присутствовать военные, полицейские и международная администрация, два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такая модель была подготовлена «очень давно». Украинский министр добавил, что миротворческая операция должна быть последовательной, передает НСН.

«Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ... Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения... Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — сказал дипломат.

Чуть ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Генеральная ассамблея ООН на 73-й сессии, которая с 24 по 27 сентября пройдет в Нью-Йорке, рассмотрит вопрос территорий, которые Киев называет «неподконтрольными», передает ФАН.

По словам украинского лидера, речь идет и о Донбассе, и о Крыме. Украинский президент заявил, что включение данного вопроса в повестку сессии якобы «позволит донести до мирового сообщества правду» о ситуации на данных территориях.

Накануне спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду на возвращение Донбасса под административный контроль Киева.

«Я действительно верю, что эти районы можно вернуть Украине. По минским соглашениям Россия не отказывается вернуть эти территории. Также Москва всегда говорит о безопасности русскоязычных людей. Поэтому, если Россия действительно о них волнуется, то должна отыскать путь к установлению мира, чтобы эти районы можно было восстановить в кратчайшее время. И люди вернулись к нормальной жизни», — отметил дипломат.

За два дня до этого специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал восток Украины одной из самых заминированных территорий в мире. По его словам, это произошло из-за текущего военного конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года.

«Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире», — заявил Сайдик.

Данное заявление спецпредставитель ОБСЕ сделал в Минске, комментируя переговоры по урегулированию в Донбассе в рамках заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп.

Дипломат отметил, что подгруппа, помимо разминирования, также обсудила соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств противоборствующих сторон от линии соприкосновения.

В тот же день министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посетил место проведения военной операции в Донбассе, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил Украины.

Военный, в частности, посетил Краматорск, где провел встречу с командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым, который рассказал ему об обстановке и сообщил о предпринимаемых мерах по ее стабилизации.

«В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил», — рассказали в пресс-центре.

Уильямсону также продемонстрировали работу одного из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, после чего он обсудил гуманитарные инициативы по восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе. Тогда же американский сенат решил разрешить Пентагону увеличить военную помощь Украине.

В соответствии с представленным Пентагоном проектом бюджета средств на 2019 год, американская сторона планирует увеличить военную помощь, направляемую Украине до $250 млн.

Украинские дипломаты отметили, что эти средства планируется направить на организацию и проведение военных учений, предоставление военного оснащения, а также на замену ранее предоставленных товаров для вооруженных сил страны.

В свою очередь, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что «радикально антироссийская» позиция Петра Порошенко мешает переговорам с Россией.

По мнению Медведчука, Порошенко не может повлиять на решение конфликта в Донбассе из-за отсутствия политического ресурса. Он отметил, что из-за позиции украинского лидера реализовывать мирные инициативы для установления взаимопонимания с представителями Донецка и Луганска очень сложно.

«Он занимает радикальную, на мой взгляд, русофобскую радикально антироссийскую позицию, потому что как бы там ни было, а страна, которая именуется Россией, и с которой Украина имеет 2200 км границ — тот кризис, который существует в наших сегодня отношениях, должен все равно кануть в лету», — сказал Медведчук.

Автор: Рафаэль Фахрутдинов