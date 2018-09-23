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СМИ узнали, зачем украинские корабли подошли к берегам Крыма

13:31 23.09.2018
Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
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Два корабля ВМС Украины направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море, сообщает "Украинский военный портал".

По информации источников издания, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" вышли из Западной военно-морской базы в Одессе, в четверг, 20 сентября.

Корабли должны пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

ФСБ сообщила, что суда вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, в связи с чем российские корабли береговой охраны отправились их сопровождать "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России", пишет РИА Новости.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море. В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью.

Темы: Крым, Украина, Армии иностранных государств
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