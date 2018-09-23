Киев готовится перекрыть для России Азовское море

Переброшенные в Бердянск украинские бронекатера могут начать досмотр судов, следующих в наши порты

У Киева появился некий секретный план разрешения кризиса в Азовском море. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Бронекатер проекта 58155 «Гюрза-М». Фото с сайта mil.gov.ua

«Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, а территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста. Чтобы не угрожать этим, а также другим процессам как юридическим, так и политическим, я сознательно не говорю о планах, они согласованы, они есть», — заявил он.

По его словам, Киев будет поднимать вопрос о ситуации в Азове на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр также многозначительно добавил, что власти его страны «проанализировали все опции» и «обсудили их с друзьями и партнерами». Климкин подчеркнул, что успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям «одновременно во всех плоскостях».

Кроме того, глава украинской дипломатии отметил необходимость «фундаментального увеличения присутствия и мощи» Украины в Азовском море. Он рассказал, что, по его данным, сейчас среднее время задержки российскими пограничниками для досмотра следующих в Мариуполь и Бердянск судов составляет 33 часа. Что приводит к большим экономическим издержкам для Киева.

Словом, некий план выхода из положения у Климкина есть, но о нем он пока публично никому не расскажет. Что ж, попробуем догадаться, что в той секретной бумаге, которая на столе у министра.

Напомним, что ранее украинские военные уже перебросили с Черного на Азовское море два новеньких бронекатера типа «Гюрза». Разместили их в Бердянске и сегодня готовят к выходу в море. В том же городе в ближайшее время намерены развернуть свою полноценную военно-морскую базу. Для чего?

Рискнем предположить: в ближайшее время с помощью этих бронекатеров Киев может сам начать задерживать в Азовском море российские суда для пограничного контроля. Под предлогом, что имеет на это такое же право, как и Россия, поскольку речь идет о внутренних водах обеих стран.

— «Секретный план» Климкина еще две-три недели назад озвучен постоянным представителем Украины в ООН Владимиром Ельченко, — отмечает журналист из Приазовья Сергей Шведко. — Он включает в себя выступление Порошенко на Генеральной ассамблее организации, которое состоится 26 сентября. Там пан президент потребует новых санкций в отношении России за «блокаду» Азовского моря. Кроме того, сейчас украинская сторона пытается включить этот пункт в свой иск в отношении РФ в суде ООН и обратиться в Международный трибунал по морскому праву, располагающийся в Гамбурге.

Правда, тут нужно понимать, что пока это только мечты. Во-первых, Генассамблея ООН — это ежегодные рекомендательные «посиделки», резолюции которых не имеют обязательной силы.

Другое дело — трибунал по морскому праву. Но в нем важно обосновать, в чем именно нарушения Россией прав Украины? Судя по практике, этот орган разбирает, в большей степени, конкретные факты ареста кораблей одних стран другими. И каким образом через него «наши партнеры» собираются отменить договор с Россией по Азову — абсолютно непонятно.

Впрочем, в этих, как и в других словах официальных представителей Киева, скорее нужно искать внутренний контекст: элите «незалежной» нужна любая «перемога», чтобы только обосновать необходимость своего нахождения у власти.

— А зачем они перебрасывают в Азовское море бронекатера?

— Что касается переброски в Азовское море двух украинских бронекатеров типа «Гюрза-М», то те ситуации здесь серьезно не изменят. В российской группировке там пограничных кораблей и катеров значительно больше.

Во-вторых, в случае необходимости поддержку пограничным кораблям может оказать Черноморский флот. Открытое противостояние с которым для Военно-Морских сил Украины лишено внятных перспектив.

Хотя организовать провокации в самом мелком море украинские моряки смогут. Например — блокировать побережье ДНР и обстрелять прибрежные населенные пункты республики. Но, как показывает недавняя история, особого толка от этого не будет.

Единственный реальный серьезный негатив в этой ситуации — в милитаризации самого мирного до недавних пор моря и возникновении нового очага напряженности на границах России.

— Украина стоит на пороге президентских и парламентских выборов, — напоминает политолог Иван Мезюхо. — Очевидно, что тема Азовского моря поднимается членами политической команды Петра Порошенко для поддержания в информационном пространстве страны внешнеполитической тематики. Потому что во внутренней политике Украины одни провалы: политические, экономические, социальные. Власти нечем похвастаться перед избирателями.

Я не исключаю, что сам Пётр Порошенко выступит на сессии в Генассамблее ООН с антироссийской речью, наполненной очередной ложью о Крыме и Донбассе. Украинский лидер сейчас использует все площадки для самопиара. Будь то трибуна ООН или Гаагский суд.

Что касается статуса Азовского моря, исходя из здравой логики — его изменение невозможно. Но, учитывая ангажированность международных институций, я не удивлюсь, что они поддержат Киев в этом вопросе.

В любом случае, своим неадекватным поведением Украина еще более усложнит себе жизнь в акватории. Мы, я думаю, и дальше будем вынуждены особо тщательно досматривать украинские суда.

— Может ли Киев под охраной переброшенных в Азов бронекатеров начать пограничный досмотр судов, следующих в российские порты Таганрог, Ростов-на-Дону? И как мы будем отвечать? Ведь в Москве тысячу раз заявлено, что море это внутреннее, поэтому такой досмотр абсолютно законен.

— Надеюсь, что после прежних провокаций Киева в отношении наших судов в акватории Азовского моря, вроде той, что имела место с «Нордом», мы сделали определённые выводы. И сможем защитить свои корабли. Судя по сообщениям СМИ, украинская сторона с опаской смотрит на российских пограничников.

— Почему они только сейчас спохватились? Чего теперь хотят?

— Они хотят шума. Порошенко частично ориентируется на националистическую часть украинского электората, который на «ура» приветствует антироссийские действия власти и является политически активным слоем украинского общества. Кроме того, украинскому президенту необходимо международное внимание для того, чтобы вновь выклянчивать деньги у Запада, ссылаясь на мифическую «агрессию» Москвы.

По словам историка, публициста, постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского, гипотетическое изменение статуса Азовского моря с внутреннего для России и Украины на территориальное даст возможность захода в его порты иностранным военным кораблям.

— По сути дела, коллективный Запад стремится навязать нам некое подобие доктрины Монтрё, регулирующей режим черноморских проливов. Согласно этой конвенции, Турция обязана свободно пропускать суда третьих стран, следующие под торговым флагом. А для тех, что под флагом военным, достаточно заблаговременно поданного уведомления.

— Что за план может быть у Климкина? И почему в Киеве его пока не раскрывают?

— Насчёт плана вспомнились фольклорные мотивы на тему произведений Жюля Верна: «Есть ли у вас план, мистер Фикс? Ответ: «Да у меня целый мешок этого плана!».

Просто когда говорят про планы украинской стороны, то сразу же возникают ассоциации с дурманящим зельем. А совсем не с хорошо продуманной программой грядущих действий.

— Могут ли украинские военные начать досматривать суда, следующие в российские порты в Азовском море?

— Проблема в том, что географически западные границы Таганрогского залива обозначаются линией между Белосарайской и Должанской косами. А фактически, если смотреть по конфигурации морского дна, его воротами является траверз Бердянска. Где любой пароход, следующий из устья Дона, сворачивает в сторону Керчи.

Таким образом, для того, чтобы создать России трудности, украинским властям достаточно перекрыть фарватер в районе Бердянска. И тогда, чтобы Москва смогла восстановить судоходство между Таганрогом и Керчью, ей придётся прибегать к весьма жёстким методам в отношении Украины. Именно этого от нас и ждут западные «партнёры».

— А им какое дело до Азовского моря?

— Западные хозяева Киева не смирились с потерей Крыма Украиной. И не собираются мириться. Не успокоятся до тех пор, пока останется хоть малейший шанс реванша на крымском «фронте».

Чтобы успокоились в Вашингтоне и в Брюсселе, надо вернуть в орбиту российского влияния если не всё Северное Причерноморье, то хотя бы междуречье Дона и Днепра.

— Климкин хочет видеть Азов не внутренним морем России и Украины, а территориальным. Осуществимо ли это? Ведь есть договора, закрепляющие его теперешний статус. Его можно изменить?

— Как мы видим, Украина — совершенно недоговороспособный партнёр. А договоры с ней не стоят чернил, которыми написаны. Поэтому впереди — тотальное расторжение всех прежних договоров между Киевом и Москвой с требованием передела всего и вся.

Увы, но похоже, что Россия к этому переделу сфер влияния не сильно подготовилась.