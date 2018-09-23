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Полиция Норвегии задержала гражданина России за шпионаж

21:57 23.09.2018

В Норвегии  за шпионаж арестован российский гражданин. 

Мужчину, имя которого не называется, задержали в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны, сообщает "Газета.RU" со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что норвежская полиция безопасности подтвердила задержание россиянина на две недели. Его подозревают в нелегальной информационной деятельности.

Посольство России в Норвегии подтверждает факт задержания и ареста россиянина в Осло. "Задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом", - отмечается в комментарии посольства на официальной странице в Facebook.

Темы: Норвегия, Разведка и шпионаж в мире
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