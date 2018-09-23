Кровное партнерство

Константин Семин: «Складывается ситуация, очень напоминающая начало 20-го века, когда в юго-восточной Азии схлестнулись интересы десятка государств»

Константин Семин. Фото с сайта izborsk-club.ru

Катастрофический сценарий, спровоцировавший гибель российского Ил-20 над Средиземным морем, не исчерпывается одним эпизодом и не сводится к двусторонним отношениям одних лишь России и Израиля. За фасадом дипломатических встреч, переговоров, телефонных звонков скрывается общий рост напряженности и военных приготовлений. Не только на Ближнем Востоке.

В пятницу, 7-го сентября на американскую базу Аль-Танф, созданную Пентагоном на сирийской территории вблизи иракской границы, было отправлено усиление из 100 морпехов. Цель — участие в боевых стрельбах.

Артиллерийские залпы стали очередной демонстрацией сил и намерений, сразу после того, как Россия дважды обратилась к американскому командованию с предложением провести антитеррористическую операцию в 35-мильной нейтральной зоне вокруг Аль-Танф в связи с участившимися вылазками боевиков. Оба запроса были проигнорированы.

MILITARY TIMES:

"Цель отправки морских пехотинцев на стрельбы: "Послать сигнал любому, кто это увидит", — заявил генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий комитет начальников штабов. "Они не должны считать Аль-Танф легкой мишенью. У нас достаточно сил для укрепления группировки, включая поддержку с воздуха, если она понадобится".

NEWSWEEK:

"В то время как ЦРУ было вынуждено свернуть поддержку силам, добивающимся свержения Башара Асада, союзника России и Ирана, Пентагон продолжает поддерживать движение Магавир Аль-Тавра, действующее при базе Аль-Танф."

За день до этого газета "Вашингтон Пост" объявила: Трамп окончательно отказался от своей идеи покинуть Сирию.

"ВАШИНГТОН ПОСТ":

"Трамп согласился сделать военное присутствие в Сирии бессрочным и вновь оказать на Сирию дипломатическое давление."

Фоном для такого давления стало сосредоточение в Средиземном море группировки НАТО. Больших американских авианосцев рядом нет, однако через Аденский залив в Красное море прошел новейший вертолетоносец Эссекс с пятитысячным корпусом морской пехоты и первой эскадрильей истребителей-невидимок Ф35Б.

BUSINESS INSIDER:

"Только стелс-истребитель, оборудованный усовершенствованной аппаратурой, такой как F-35B, может безопасно сражаться в небе над Сирией. «Способность F-35 работать в оспариваемом пространстве, в том числе в условиях А2/AD ("преграждение доступа/блокирование зоны"), куда не могут проникнуть устаревшие истребители, предоставляет командиру большую эффективность и гибкость, чем любая другая боевая платформа», — сказал представитель морпехов, капитан Кристофер Харрисон."

Издание Бизнес-Инсайдер, известное своими связями с военно-разведывательными кругами, полагает, что появление F35Б свидетельствует о намерении Пентагона контролировать сирийское небо: подавлять ПВО и сбивать самолеты. Пробный шар был запущен год назад, когда — впервые с 1999го года — американцы поразили воздушную цель, сирийский Су-22. Как и во всех аналогичных случаях тот эпизод остался без ответа.

Представить себе, что ракетный удар по Латакии мог наноситься Израилем без координации со старшими партнерами, практически невозможно. Военные машины двух государств давно синхронизированы, хотя и трудно сказать, что между ними есть подчинительная связь.

HAARETZ:

"По словам высокопоставленного представителя израильской армии, за последние полтора года ВВС Израиля нанесли по Сирии 800 ракетных ударов, поразив больше 200 целей — преимущественно иранских военных конвоев и других объектов."

Иранская карта вытаскивается из рукава после каждой внезапной атаки на сирийские позиции. Правда, теперь прокси-война между Ираном и Израилем готова в любой момент перейти в прямую конфронтацию. Трудно отделаться от мысли, что обстрел стал реакцией на трехстороннее соглашение, подписанное в Тегеране только что.

БЕНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ:

"Если Израилю будет навязана война, он ответит на это в полную силу, — заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху в четверг, в ходе памятной церемонии. Мы должны предпринять все усилия для того, чтобы избежать войны, но если нас будут убивать, мы ответим."

Однако пока убивает преимущественно Израиль, до сих пор воздерживавшийся от ударов по провинции Латакия, да еще и в такой близости от базы Хмеймим. Убивает в Сирии, убивает в Палестине. Даже у себя дома, где участились уличные нападения праворадикальных элементов на граждан "непрофильной националисти".

Впрочем, патриотическая истерия позволяет называть предателями, изменниками всех, кто осмеливается ставить под сомнение агрессивный курс. "Важно бить упредительно" — слова эти Нетаньяху произнес, выступая у мемориала Войны Судного Дня, которой вот-вот исполнится 45 лет. Так же как и современные события, она стала лишь эпизодом Войны Холодной. США и Израиль тогда действовали против коалиции арабских государств, поддержанной СССР, ГДР, КНДР и Кубой. С каждой стороны звучали намеки на ядерную кнопку. Однако поссле 18 дней боев Москва и Вашингтон нашли способ договориться. Сегодня шансов на это гораздо меньше.

"НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС":

"Если вернуться в 2016 год и отследить траекторию россиских атак на американскую избирательную систему, станет абсолютно очевидно: Русские произвели настоящую интервенцию, изучать которую будут не одно десятилетие."

В преддверии выборов в Конгресс "Нью-Йорк Таймс" выпустила беспрецедентное бумажное приложение. Одиннадцать страниц, десять тысяч слов, галлюциногенная графика, которую в общем-то необязательно дополнять словами. Все просто. Трамп — агент Кремля, все, кто не согласен — агенты Кремля. Джулиан Ассандж — агент Кремля. Любая оппозиция (правая, левая) — агенты Кремля. Все, кроме авторов статьи, Скотта Шейна и Марка Мацетти, сотрудничающих со спецслужбами и армией, работают исключительно на Кремль. Нет, это не маккартизм и не охота на ведьм, успокаивают они. Даже если похоже. Поэтому, заметая следы, агенты Кремля во главе с Трампом, вводят против Кремля очередную порцию санкций. Правда, впервые рикошетом достается Китаю.

"АЛЬДЖАЗИРА":

Китай призвал США отменить санкции, введенные против его оборонных компаний за покупку ракет и самолетов в России, или столкнуться с последствиями. "Китайская сторона выражает глубокое возмущение", — заявил представитель МИД КНР Чен Шуан."

То есть даже антироссийские санкции приобретают в исполнении Белого Дома антикитайский акцент. В понедельник Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайский импорт — еще на 200 миллиардов. Стратегия понятна — в отличие от военных и спецслужб, крупные корпорации, чьи интересы олицетворяет Трамп, обеспокоены китайской, а не российской, экспансией. России же самыми разными, подчас брутальными, способами намекают — не вмешивайтесь. Ни в Азии, ни в Европе, ни в Латинской Америке. Нигде. Кнут и еще раз кнут, но с постоянным намеком на пряник.

NEWSCOM.AU:

"Американские торговые санкции толкают Россию и Китай друг к другу. Отношения между двумя странами входят в новую эру, а две ядерные державы под давлением Трампа договариваются о строительстве мирового порядка, который устраивал бы всех."

Что, однако, не мешает китайским банкам, исполняя американские санкционные запреты, отказывать российским контрагентам в исполнении платежей. Партнерство партнерством, а табачок — врозь.

Складывается ситуация, очень напоминающая начало 20-го века, когда в юго-восточной Азии схлестнулись интересы десятка государств. В большой драке тогда линии противостояния переплелись так, что было совершенно невозможно разобраться, кто кому враг, а кто кому — партнер. Результатом стала русско-японская война, в черном зеркале Цусимы и Мукдена продемонстрировавшая экономическую и политическую отсталость патриархальной Империи.