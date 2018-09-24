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Президент Молдавии временно отстранен от должности главы государства

12:59 24.09.2018
Игорь Додон
Фото с сайта 24smi.org
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данная мера направлена на то, чтобы правительство могло назначить министра здравоохранения, труда и социальной защиты, и министра сельского хозяйства. Додон уже дважды отклонял кандидатуры министров, предложенных правительством.

В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства - Николая Чубука. Додон дважды отклонил эти кандидатуры.

В частности президент Молдавии заявил, что у Раду нет медицинского образования, а к Чубуку у него есть вопросы "в области неподкупности".

Ранее Додона трижды временно отстраняли от обязанностей главы государства, при этом дважды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров - в октябре 2017 и январе 2018. Тогда указы о назначении новых министров подписывал спикер парламента Андриан Канду.

Противостояние президента Моллавии с правительством длится уже несколько лет. Главным предметом споров является внешняя политика страны. Додон настаивает на сближении с Россией, тогда как правительство склоняется в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Темы: Молдавия, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
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24.09.2018, 16:23
Гость: Ну когда же

и у нас???
24.09.2018, 16:02
Гость: Зигзаги фразеологии

Вменяемый теперь называется " просовковый" ?
24.09.2018, 14:53
Гость: Vlad

Таким макаром Додон скоро станет почетным президентом. А по нечетным его обязанности будет исполнять спикер парламента.
"А, так тоже можно было?" - с изумлением спрашивают теперь хохлы...
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