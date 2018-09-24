Президент Молдавии временно отстранен от должности главы государства
Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данная мера направлена на то, чтобы правительство могло назначить министра здравоохранения, труда и социальной защиты, и министра сельского хозяйства. Додон уже дважды отклонял кандидатуры министров, предложенных правительством.
В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства - Николая Чубука. Додон дважды отклонил эти кандидатуры.
В частности президент Молдавии заявил, что у Раду нет медицинского образования, а к Чубуку у него есть вопросы "в области неподкупности".
Ранее Додона трижды временно отстраняли от обязанностей главы государства, при этом дважды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров - в октябре 2017 и январе 2018. Тогда указы о назначении новых министров подписывал спикер парламента Андриан Канду.
Противостояние президента Моллавии с правительством длится уже несколько лет. Главным предметом споров является внешняя политика страны. Додон настаивает на сближении с Россией, тогда как правительство склоняется в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.