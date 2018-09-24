Администрация США планирует предъявить новые обвинения Китаю

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США планируют развернуть на уровне администрации широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Те, в свою очередь ссылаются на анонимные источники в Белом доме.

"Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно", - рассказали они.

Представители администрации, в частности, предъявят Китаю обвинения в "пагубной деятельности" - осуществления кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности)".

"Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай", -добавил источник.

Он отмечает, что атака на Китай должна состояться в "ближайшие несколько недель", к ней под руководством со стороны высокопоставленных представителей Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.