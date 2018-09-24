Константинопольский патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию

07:34

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине, пишет РИА Новости.

Данное заявление Варфоломей сделал после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману.

Обращаясь вначале к чешскому богослову, присутствовавшему на литургии, Варфоломей сказал, что церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию (административную независимость от других церквей) в 1998 году, и сейчас она находится "под любовью и защитой нашего патриархата".

"Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право", — сказал Вселенский патриарх.

Он добавил, что Киев имеет право на получение подобного статуса. Кроме того, Варфоломей напомнил, что автокефалию предоставляли всем новым православным церквям — начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии.

Патриарх подчеркнул, что Константинопольскую православную церковь не пугают угрозы, но не пояснил, о каких угрозах идет речь.

"Недавно я сказал в проповеди, что Вселенский патриархат не угрожает, не боится угроз, но неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию", — продолжил он.

Варфоломей заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены "в случае с Украиной и где еще понадобится".

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая считается самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на территории Украины ведут деятельность непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь.

Ранее УПЦ неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.