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Константинопольский патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию

07:34 24.09.2018
Православный храм
Фото с сайта Pixabay.com
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Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине, пишет РИА Новости.

Данное заявление Варфоломей сделал после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману.

Обращаясь вначале к чешскому богослову, присутствовавшему на литургии, Варфоломей сказал, что церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию (административную независимость от других церквей) в 1998 году, и сейчас она находится "под любовью и защитой нашего патриархата".

"Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право", — сказал Вселенский патриарх.

Он добавил, что Киев имеет право на получение подобного статуса. Кроме того, Варфоломей напомнил, что автокефалию предоставляли всем новым православным церквям — начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии.

Патриарх подчеркнул, что Константинопольскую православную церковь не пугают угрозы, но не пояснил, о каких угрозах идет речь.

"Недавно я сказал в проповеди, что Вселенский патриархат не угрожает, не боится угроз, но неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию", — продолжил он.

Варфоломей заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены "в случае с Украиной и где еще понадобится".

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая считается самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на территории Украины ведут деятельность непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь.

Ранее УПЦ неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Темы: Православный мир за рубежом, Православный мир на Украине, Религия и межконфессиональные отношения в мире
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Комментарии читателей
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24.09.2018, 15:43
Гость: Да неужели ?

В любой европейской стране всех граждан так и называют по имени страны. Французами, к примеру, являются и черные, и белые. Так и в загранпаспорте даже и российском , написано : национальность - РФ. А этническая принадлежность вообще никого не касается, это личное дело . Тем более-религия. Среди украинских православных достаточно и евреев, и цыган, и поляков.
24.09.2018, 15:39
Гость: без вранья

Не выдумывай, речь и идет об автокефалии православия на Украине. Причем об автокефалии добровольной и при этом канонической . Желающие оставаться в канонической УПЦ Московского патриархата останутся в сфере Москвы по старому. Хотя большинство православных общин Украины уже перешло в УПЦ КП.
24.09.2018, 15:35
Гость: Мнение

Поезжай в Киев. Я только что оттуда. Никаких бандеровцев в глаза не видел, зато видел толпы верующих православных украинцев , идущих на службу в один из самых красивых киевских соборов -Владимирский Собор. Главный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Я сам не верующий вообще. Но не понимаю, почему украинский народ не имеет право молиться собственной православной украинской Церкви, жить своей головой, а не московской ?
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