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Россия передаст Сирии комплекс С-300 в ближайшее время

13:29 24.09.2018
ПВО С-300
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — отметил он.
По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — подчеркнул Шойгу.

Он также заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.
Глава Минобороны отметил, что Москва вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля, чтобы усилить безопасность российских военных.

Шойгу выразил уверенность, что предпринятые Россией действия "охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков".

"В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", — заключил министр.

В Кремле подчеркнули, что поставка Сирии С-300 — не направлена против третьих стран, а вызвана лишь желанием защитить российских военных в этой стране.

Темы: Сирия, Экспорт и импорт вооружения в России, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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24.09.2018, 19:05
Гость: Слышем это много лет.

А что там про отжатую у нас дипсобственность?Или в связи с лавиной все новых унижений России этот вопрос снят?Трепачи и авантюристы!
24.09.2018, 18:07
Гость: Вальтон

Техника в руках дикаря- груда металла.Если дела пойдут так и дальше, то у нас вообще откажутся покупать системы ПВО.Один масштабный удар по сирийским объектам, израильские ВВС нанесли в мае. На этот раз были уничтожены не старые советские ЗРК, а новейший российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», переданный в распоряжение войскам Асада.Впрочем для торгашей-портяночников урок не в прок, лишь бы навариться,а на престиж страны им наплевать.
24.09.2018, 17:37
Гость: Неужели

Беззащитный Ил-20 сбили твои арабские друзья. Извинения от Асада за своих идиотов последовали только через два дня после гибели самолета. Что он не спешил. А каково было воевать с беззащитными чеченскими детьми в двух чеченских войнах у тебя из памяти явно выпало.
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