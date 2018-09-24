Россия передаст Сирии комплекс С-300 в ближайшее время

13:29

Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — отметил он.

По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — подчеркнул Шойгу.

Он также заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Глава Минобороны отметил, что Москва вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля, чтобы усилить безопасность российских военных.

Шойгу выразил уверенность, что предпринятые Россией действия "охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков".

"В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", — заключил министр.

В Кремле подчеркнули, что поставка Сирии С-300 — не направлена против третьих стран, а вызвана лишь желанием защитить российских военных в этой стране.