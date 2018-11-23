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Японский город Осака получил право провести всемирную выставку ЭКСПО-2025

20:27 23.11.2018

Японский город Осака получил право провести всемирную выставку ЭКСПО-2025, обойдя во втором туре голосования Екатеринбург, сообщили в Международном бюро выставок (МБВ).

В твиттере этой организации, которая провела голосование в Париже, отмечается, что Осака во втором туре получила 92 голоса, а Екатеринбург - 61. Для победы было достаточно получить простое большинство голосов.

По итогам первого тура из борьбы выбыл третий претендент - Баку.

При определении места проведения выставки, если на голосование выставлено более двух кандидатов-номинантов, то для победы стране необходимо получить две трети голосов в первом туре. Если никто из номинантов не заручается необходимой поддержкой, то проводится второй тур голосования, в который выходят две страны, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Для определения победителя во втором туре требуется простое большинство голосов.

ЭКСПО-2025 пройдет в Осаке с 3 мая по 3 ноября 2025 года.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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23.11.2018, 23:22
Гость: Слава

тебе, Господи! Что пронес мимо ЭКСПО. Иначе вся страна бы начала есть жмых от семечек, во имя исполнения желания Солнцеликого.
23.11.2018, 21:06
Гость: Анна

Заявка нашими на ЭКСПО, как и мундиаль ИМЕЛА СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ -ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. Что вы ЭКСПО могла дать бы нам 3% роста ВВП, а мундиаль аш 1% роста экономики. Прежде чем подавать заявки на ЭКСПО ,сначала надо инфраструктуру страны обеспечить,выполнить социальные программы: обеспечить население зарплатами,пенсиями и хотя бы бесплатной детской медициной, а потом ЭКСПО проводить . Самое главное отсутствие у нас технологий. Арабам из ОАЭ ЭКСПО дали за кругленькую сумму которую арабы вложились в ЭКСПО 90 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В США ВДУМАЕТЕСЬ В ЦИФРУ. А У НАС НА ОБОРОНКУ МИЛЛИАРДЫ,СОЧИ МИЛЛИАРДЫ,ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО В МИЛЛИАРДАХ КАПИТАЛОВ МЫ ВЫВОЗИМ В США от доходов за нефть? А на ЭКСПО менее миллиарда долларов. У нас ни технологий,ни денег как у арабов. Смотрела по зомбоящику,показывали наш остров в Иркутской области Большой Уссурийский где часть принадлежит китайцам,часть нашим. Китайская часть уютная, с китайскими домиками,наша как после войны. Показывали как жители острова добираются на материк. Экстремально. Как в голливудских фильмах ,по проволоке ,держась руками за проволоку ,скользя,катаясь по проволоке,другого способа добраться до материка у островитян нет.НО у премьера одно ЭКСПО в голове."Денег нет,но вы держитесь".На ЭКСПО деньги нашли. Понимаю Кудрину и ВВП нужен экономический рост,только толку от роста если мы не живем лучше.Тут Китай догонять надо,не то что Европу ,Корею,Японию.
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