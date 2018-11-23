20:27

Японский город Осака получил право провести всемирную выставку ЭКСПО-2025, обойдя во втором туре голосования Екатеринбург, сообщили в Международном бюро выставок (МБВ).

В твиттере этой организации, которая провела голосование в Париже, отмечается, что Осака во втором туре получила 92 голоса, а Екатеринбург - 61. Для победы было достаточно получить простое большинство голосов.

По итогам первого тура из борьбы выбыл третий претендент - Баку.

При определении места проведения выставки, если на голосование выставлено более двух кандидатов-номинантов, то для победы стране необходимо получить две трети голосов в первом туре. Если никто из номинантов не заручается необходимой поддержкой, то проводится второй тур голосования, в который выходят две страны, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Для определения победителя во втором туре требуется простое большинство голосов.

ЭКСПО-2025 пройдет в Осаке с 3 мая по 3 ноября 2025 года.