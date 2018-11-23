Порошенко заявил, что специально называл ошибочные даты начала безвиза

18:59

Президент Украины Петр Порошенко рассказал студентам, как использовал ошибочные даты начала действия безвиза, которые сам объявлял, для «давления на ЕС».

Об этом он заявил во время встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о дате вступления Украины в ЕС.

«Друзья, не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то ухватится за дату, дальше будут говорить: „Зрада! Это конец! Все пропало!“. Это то же самое, что было с безвизом», - отметил президент.

Порошенко объяснил, что неправильные даты на самом деле помогали ему вести переговоры с европейскими партнерами.

«Мне это было нужно как инструмент давления на партнеров. Раскрывая тайны дипломатической работы… (нужно было) идти к ним и говорить: «Ну, я же уже пообещал в Украине. Так что вы что-то делайте», - говорит глава государства.

«Первый раз была названа дата 27 ноября. Затем - 1 февраля. Потом… четыре раза переносилось, и у нас здесь все бесновались… Когда 11 июня двери безвиза открылись, те, кто критиковал, растерялись», — добавил он.

Заметим, что первой датой начала действия безвиза Порошенко называл не 27 ноября, а 1 января 2015 года. Такую дату он анонсировал во время своей инаугурации в июне 2014 года.

Позже Порошенко заявил об отмене виз в мае 2015 года. В апреле 2016 пообещал, что безвиз будет «за несколько месяцев». В августе 2016 прогноз трансформировался в «считанные недели». В начале сентября 2016 года президент пообещал безвизовый режим «этой осенью», в октябре - «не позднее 24 ноября».

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года.