Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

21:23

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщает Radio Praha.

Как заявил глава ведомства, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны "опасность", пишет РИА Новости.

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".

Как отметил Петршичек, Чехия должна более эффективно противостоять подобным "угрозам" и не "сидеть сложа руки".

Томаш Петршичек стал главой внешнеполитического ведомства в середине октября. Его риторика в отношении Москвы значительно отличается от позиции других представителей чешской власти.



