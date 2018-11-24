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Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

21:23 24.11.2018
Томаш Петршичек, Фото: ЧТК/Josef Vostárek
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщает Radio Praha.

Как заявил глава ведомства, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны "опасность", пишет РИА Новости.

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".
Как отметил Петршичек, Чехия должна более эффективно противостоять подобным "угрозам" и не "сидеть сложа руки".

Томаш Петршичек стал главой внешнеполитического ведомства в середине октября. Его риторика в отношении Москвы значительно отличается от позиции других представителей чешской власти.


 

Темы: Россия, Чехия, Международные отношения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.11.2018, 00:46
Гость: Навеяло

У жителей Помпеи и Геркуланум спроси.
25.11.2018, 00:42
Гость: Хмы

Пусть царское золотишко спернутое у Колчака вернут с процентами.
25.11.2018, 00:26
Гость: Учись ТУРИСТ.

Это только в России без одобрямса президента никто не может даже в туалет сходить. А на Западе каждый может высказывать свои мысли.
Все комментарии (13)
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