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Макрон отреагировал на продолжающиеся во Франции протесты

15:13 25.11.2018
Эммануэль Макрон. Фото с сайта gouvernement.fr
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на продолжающиеся в республике протесты недовольных повышением цен на бензин.

«Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них», — написал глава государства на своей официальной странице в Twitter.

«Позора», по мнению Макрона, также заслуживают те, «кто причинил вред другим гражданам и журналистам», и те, «кто пытался запугать выборных должностных лиц». «Нет места для этого насилия в республике», — заключил президент Франции.

В прошедшую субботу, 24 ноября, французское министерство внутренних дел насчитало 1619 манифестаций по всей Франции, сообщает РБК. Участники акции в Париже строили баррикады на Елисейских полях, ломали автобусные остановки, били витрины и вступали в противоборство с полицейскими. Последние отвечали им на это слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. 

Всего в протестах по всей Франции 24 ноября, по оценкам местного МВД, принимали участие 106,3 тыс. человек, из них 130 по итогам акции оказались в отделениях полиции.

Протестные демонстрации во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Это должно привести к росту цен. Свое решение власти объясняли борьбой за охрану окружающей среды.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/11/2018/5bfa1cb59a794727bd96bbce?from=main

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/11/2018/5bfa1cb59a794727bd96bbce?from=main

Темы: Франция, Акции протеста и демонстрации в мире, Массовые акции и беспорядки в мире
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25.11.2018, 15:54
Гость: Нашим

прям бальзам на душу: не только у нас демократия, месят народ.
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