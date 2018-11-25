Лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение о Brexit

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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

Помимо соглашения, в пакет документов о Brexit вошла политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства.

Как заявил ранее координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье, Евросоюз и Великобритания смогут приступить к переговорам о будущих отношениях 30 марта 2019 года, на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза, пишет "Интерфакс".

Кроме декларации к соглашению, представляющему собой 585-страничный текст, прилагаются три протокола - по Гибралтару, по Кипру и британским военным базам на острове, по Ирландии и Северной Ирландии.

Комментируя журналистам соглашение, Барнье выделил из него пять наиболее важных позиций: права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; финансовое урегулирование между сторонами; упорядоченный выход Великобритании с учетом ситуации в различных секторах; менеджмент соглашения о Brexit; переходный период.

Говоря о переходном периоде, он сообщил, что этот период в 21 месяц с учетом выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.