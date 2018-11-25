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Лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение о Brexit

13:36 25.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

Помимо соглашения, в пакет документов о Brexit вошла политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства.

Как заявил ранее координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье, Евросоюз и Великобритания смогут приступить к переговорам о будущих отношениях 30 марта 2019 года, на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза, пишет "Интерфакс".

Кроме декларации к соглашению, представляющему собой 585-страничный текст, прилагаются три протокола - по Гибралтару, по Кипру и британским военным базам на острове, по Ирландии и Северной Ирландии.

Комментируя журналистам соглашение, Барнье выделил из него пять наиболее важных позиций: права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; финансовое урегулирование между сторонами; упорядоченный выход Великобритании с учетом ситуации в различных секторах; менеджмент соглашения о Brexit; переходный период.

Говоря о переходном периоде, он сообщил, что этот период в 21 месяц с учетом выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.11.2018, 15:34
Гость: опохмелье-Трезвому

Трезвый ты опять? АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИКА РУХНЕТ ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА В 2020Г это прогноз Бернанке и Джимми Роджерса.Бен сказал ,что хорошее в этом лишь то ,что они все свалят на Трампа. Какой центр силы США? Все время Америки уже ушло.Если в далеком 2009 США были страной-банкротом ,но хорошо вооруженным банкротом до зубов ,то сейчас у американцев не хватает военных кораблей,солдат. ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО СЕЙЧАС США НЕ СПОСОБНЫ ДАТЬ ОТПОР АРМИИ КИТАЯ И РОССИИ. Почему Трамп такой мрачный? Да потому что американцы уходят из Европы,теряют Европу. Ну, а Третья мировая полный абсурд.Ты понял сам что напечатал? ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ПРИВЕДЕТ К ЯДЕРНОЙ ЗИМЕ НЕ ВЫЖИВЕТ НИКТО спрятавшиеся в бункерах протянут в них всего 3 месяца. Хватит слушать американцев,Госдеп,сумасшедшего Сороса и масонов. РОССИЯ ВСЕГДА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ! ТЫ ЛИБО ИЗ США ИЛИ ЛОНДОНА ВЕЩАЕШЬ? Протрезвей,пожалуйста. Экономика определяет политику,когда в 2020г американская экономика рухнет,Америка уже ничего решать будет.Роджерс говорил ,что максимум протянет экономика США до 2020г.
25.11.2018, 14:28
Гость: Трезвый

анализ. Выход Мелкобритании из ЕС всего лишь вызван желанием США ослабить своего конкурента и показывает зависимость всех англосаксов от мирового гегемона. На деле начинается формироваться 3-х полярный мир: США,ЕС и КНР с прогнозом дальнейшего его раздробления.Все это происходит на фоне общего экономического и политического кризиса глобализма и неконтролируемого роста численности планеты что повышает вероятность Третьей мировой войны.
Буржуазная Россия также вовлечена в этот процесс,но из-за слабости своей сырьевой экономики и деятельности прозападного правительства она не сможет быть сильным игроком и ее удел стать жертвой мировых хищников. (Неспособность РФ к выходу из экономического и уже политического кризиса доказывает это.) Впереди турбулентность,хаос и войны.РФ не готова к переменам и ее удел печален.
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