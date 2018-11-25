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В Белоруссии запретили анонимно комментировать новости в интернете

13:58 25.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Граждане Белоруссии смогут оставлять комментарии к новостям в интернете только после предоставления номера телефона. Планируется, что соответствующие поправки к закону о СМИ вступят в силу с 1 декабря 2018 года.

Подобным образом власти хотят привить населению чувство ответственности за написанные слова, сообщает белорусский портал TYT.BY. Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич пояснил, что государство не запрещает человеку высказывать свое мнение, но важно, чтобы слова не противоречили законам страны.

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — рассказал Калюкевич.

Интернет-ресурсы смогут собирать разные персональные данные пользователей: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес электронной почты и информацию о времени публикации. Владельцы этих сайтов обязаны хранить эти данные и предоставлять их властям по требованию суда, прокуратуры или других надзорных ведомств.

Темы: Белоруссия, Интернет в мире
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Комментарии читателей
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25.11.2018, 17:37
Гость: Ник16

Мобилы может и не быть, а наверняка городской или подобный всегда найдётся. Не верю чтобы в наш век белорусы сидели без телефонной связи.
25.11.2018, 17:35
Гость: Ник16

А вот это очень дельное предложение. А то как не голосуют наши граждане России всяко получается 76% при любом раскладе, что очень подозрительно.
25.11.2018, 17:26
Гость: Объективно

Это в первую очередь надо сделать. Это же без подпси и без указания № телефона делается.
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