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РФ просит провести срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море

06:57 26.11.2018
Украинские корабли в Азовском море
Фото с сайта zik.ua
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Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрия Полянского.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - отметил Полянский.

По его словам, "заседание предварительно намечено на 26 ноября на 19.00 по московскому времени (11:00 по НЙ)".

Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода.

Темы: Азовское море, Отношения России и Украины, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 12:07
Гость: gvozd

торпеду в борт и нет проблем.
пересечение государственной границы вооруженными силами другой страны без разрешения.. - это вторжением называется.
я могу понять, что Нормальные служаки не хотят проливать кровь на самом деле Своих же русских..
однако там уже давно нерусь, они открыто себя называют наследниками гитлеровцев.
значит и получать должны как гитлеровцы.
если рф будет продолжать политику поддавков - все закончится большой кровью.
лучше сразу дать по шее и все закончится разбитыми носами.
26.11.2018, 10:27
Гость: жаль не потопили - струхнули

А чем поможет СБ ООН? В кремле хоть чуток думают?
Крым по прежнему не признаётся в составе РФ многими странами, входящими и в СБ. Эти страны поддерживают действия укропов против РФ. Так какие решения будут в СБ и о чём там будут говорить?
РФ в существующих условиях должна защищать свои территории, независимо от внешних факторов. Но на это кремль не готов. В Сирии форсить это пожалуйста - они готовы вплоть до "Калибров", но когда возникли угрозы РФ они прячутся под кроватями.
Напомню, что в 2008г ДАМ спрятался за своим отпуском и никак не реагировал на начавшиеся боевые действия с Грузией около недели. ВВП укатил на мундиаль в Китай и ему было не до дел.
26.11.2018, 10:20
Гость: Путник

Украина потеряла половину своего флота. Вот печалька!
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