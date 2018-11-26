РФ просит провести срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море

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Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрия Полянского.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - отметил Полянский.

По его словам, "заседание предварительно намечено на 26 ноября на 19.00 по московскому времени (11:00 по НЙ)".

Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода.